के 9 डॉग EGO की मौत, सीआरपीएफ ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, तिरंगे में लपेटकर किया विदा
सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन में तैनात के 9 डॉग EGO की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई.जिसे मिलिट्री सम्मान के साथ विदाई दी गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 29, 2025 at 6:25 PM IST
सुकमा : सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन दोरनापाल में तैनात के 9 डॉग EGO की मौत हो गई है. CRPF की 74वीं बटालियन के बहादुर K9 डॉग EGO को दोरनापाल हेडक्वॉर्टर में मिलिट्री सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.जवानों के चेहरों पर ठीक वैसी ही मायूसी छाई थी जैसा किसी अपने के जाने पर होती है. EGO बटालियन के लिए सिर्फ एक ट्रेनिंग डॉग नहीं, बल्कि उस बटालियन का जांबाज योद्धा और परिवार का हिस्सा था.
जान जोखिम में डालकर जवानों को रखा सुरक्षित : EGO ने अपने पूरे सेवा जीवन में अनगिनत बार जान जोखिम में डालकर जवानों को सुरक्षित रखा. वो सुकमा के घने जंगलों, पथरीली पहाड़ियों और नक्सल प्रभावित इलाकों में हमेशा सबसे आगे रहता था.जब जवान किसी अभियान पर निकलते थे, तो EGO उनकी आंखों का भरोसा और दिल को हौसला देता था. उसकी सूंघने की क्षमता ने कई बार खतरनाक विस्फोटकों को समय रहते खोज निकाला, जिससे दर्जनों जवानों की जानें बचीं.
IED का पता लगाने में था माहिर : कमांडेंट 74 वाहिनी हिमांशु पांडेय के मुताबिक EGO हमारे लिए सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं था, वह हमारा साथी था, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहा. उसने हमें सिखाया कि सच्ची निष्ठा और सेवा क्या होती है. किडनी की गंभीर बीमारी के कारण ड्यूटी के दौरान अपनी जान दे दी. एगो ने एंटी-नक्सल ऑपरेशन के दौरान कई आईईडी का पता लगाने में जवानों मदद की है.
#WATCH | Sukma, Chhattisgarh: Himanshu Pandey, Commandant, 74th Battalion, CRPF says, " ... k9 has a very important contribution in the anti-naxal drive. today, we are sad that one of our members, 'ego', who was 4 years and 8 months old, has sacrificed his life while on duty due… https://t.co/oc4JAhuqKW pic.twitter.com/4ShNeRJpZf— ANI (@ANI) October 29, 2025
नक्सल विरोधी अभियान में के 9 डॉग EGO का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. आज हमें दुख है कि हमारे एक सदस्य, 'एगो', जो 4 साल और 8 महीने का था, ने किडनी की गंभीर बीमारी के कारण ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया है.एगो ने हमें नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान कई आईईडी का पता लगाने में मदद की है - हिमांशु पाण्डेय, कमांडेंट, 74वीं बटालियन सीआरपीएफ
जवानों ने अंतिम बार निहारा : 29 अक्टूबर की सुबह दोरनपाल में जब उसे अंतिम विदाई दी गई, तो पूरा माहौल गमगीन था. जवानों की कतारें लगीं थीं, सभी की आंखें नम थी. कोई उसे सहलाकर आखिरी बार देख रहा था, तो कोई उसके पास चुपचाप खड़ा था जैसे कोई अपना ही चला गया हो.अंतिम संस्कार से पहले EGO के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया.
सैन्य सम्मान के साथ विदाई : सीआरपीएफ जवानों ने अपने इस साथी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी. गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जब सलामी दी गई, तो पूरा परिसर EGO अमर रहे के नारों से गूंज उठा. उस पल किसी को भी यह एहसास नहीं हो रहा था कि वे एक डॉग को विदा कर रहे हैं.हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई अपना साथी, कोई सच्चा योद्धा जा रहा हो.
देशसेवा की मिसाल बना EGO : EGO ने मुश्किल घड़ियों में अपना कर्तव्य निभाया, बिना थके अपनी ड्यूटी पूरी की. बिना किसी पुरस्कार की चाह के देशसेवा का उदाहरण बना. CRPF परिवार ने EGO की याद में कैंप में उसकी मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि आने वाले जवान भी उसकी कहानी से प्रेरणा ले सकें.दोरनपाल की मिट्टी अब एक ऐसे साथी को अपने आगोश में समेट चुकी है, जिसने न शब्दों से, न आवाज से बल्कि अपने कर्मों से देशभक्ति की मिसाल पेश की.EGO भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी वीरता, निष्ठा और समर्पण हमेशा बटालियन की आत्मा में जीवित रहेगा.सलाम उस मूक योद्धा को, जिसने बिना बोले फर्ज निभाया और इतिहास रच दिया.
