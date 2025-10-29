ETV Bharat / state

के 9 डॉग EGO की मौत, सीआरपीएफ ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, तिरंगे में लपेटकर किया विदा

सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन में तैनात के 9 डॉग EGO की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई.जिसे मिलिट्री सम्मान के साथ विदाई दी गई.

CRPF K9 EGO DOG DIES
के 9 डॉग EGO की मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 6:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा : सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन दोरनापाल में तैनात के 9 डॉग EGO की मौत हो गई है. CRPF की 74वीं बटालियन के बहादुर K9 डॉग EGO को दोरनापाल हेडक्वॉर्टर में मिलिट्री सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.जवानों के चेहरों पर ठीक वैसी ही मायूसी छाई थी जैसा किसी अपने के जाने पर होती है. EGO बटालियन के लिए सिर्फ एक ट्रेनिंग डॉग नहीं, बल्कि उस बटालियन का जांबाज योद्धा और परिवार का हिस्सा था.

जान जोखिम में डालकर जवानों को रखा सुरक्षित : EGO ने अपने पूरे सेवा जीवन में अनगिनत बार जान जोखिम में डालकर जवानों को सुरक्षित रखा. वो सुकमा के घने जंगलों, पथरीली पहाड़ियों और नक्सल प्रभावित इलाकों में हमेशा सबसे आगे रहता था.जब जवान किसी अभियान पर निकलते थे, तो EGO उनकी आंखों का भरोसा और दिल को हौसला देता था. उसकी सूंघने की क्षमता ने कई बार खतरनाक विस्फोटकों को समय रहते खोज निकाला, जिससे दर्जनों जवानों की जानें बचीं.

सीआरपीएफ ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर (Etv Bharat)

IED का पता लगाने में था माहिर : कमांडेंट 74 वाहिनी हिमांशु पांडेय के मुताबिक EGO हमारे लिए सिर्फ सुरक्षा का साधन नहीं था, वह हमारा साथी था, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहा. उसने हमें सिखाया कि सच्ची निष्ठा और सेवा क्या होती है. किडनी की गंभीर बीमारी के कारण ड्यूटी के दौरान अपनी जान दे दी. एगो ने एंटी-नक्सल ऑपरेशन के दौरान कई आईईडी का पता लगाने में जवानों मदद की है.

नक्सल विरोधी अभियान में के 9 डॉग EGO का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. आज हमें दुख है कि हमारे एक सदस्य, 'एगो', जो 4 साल और 8 महीने का था, ने किडनी की गंभीर बीमारी के कारण ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया है.एगो ने हमें नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान कई आईईडी का पता लगाने में मदद की है - हिमांशु पाण्डेय, कमांडेंट, 74वीं बटालियन सीआरपीएफ

जवानों ने अंतिम बार निहारा : 29 अक्टूबर की सुबह दोरनपाल में जब उसे अंतिम विदाई दी गई, तो पूरा माहौल गमगीन था. जवानों की कतारें लगीं थीं, सभी की आंखें नम थी. कोई उसे सहलाकर आखिरी बार देख रहा था, तो कोई उसके पास चुपचाप खड़ा था जैसे कोई अपना ही चला गया हो.अंतिम संस्कार से पहले EGO के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया.

सैन्य सम्मान के साथ विदाई : सीआरपीएफ जवानों ने अपने इस साथी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी. गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जब सलामी दी गई, तो पूरा परिसर EGO अमर रहे के नारों से गूंज उठा. उस पल किसी को भी यह एहसास नहीं हो रहा था कि वे एक डॉग को विदा कर रहे हैं.हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई अपना साथी, कोई सच्चा योद्धा जा रहा हो.

देशसेवा की मिसाल बना EGO : EGO ने मुश्किल घड़ियों में अपना कर्तव्य निभाया, बिना थके अपनी ड्यूटी पूरी की. बिना किसी पुरस्कार की चाह के देशसेवा का उदाहरण बना. CRPF परिवार ने EGO की याद में कैंप में उसकी मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि आने वाले जवान भी उसकी कहानी से प्रेरणा ले सकें.दोरनपाल की मिट्टी अब एक ऐसे साथी को अपने आगोश में समेट चुकी है, जिसने न शब्दों से, न आवाज से बल्कि अपने कर्मों से देशभक्ति की मिसाल पेश की.EGO भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी वीरता, निष्ठा और समर्पण हमेशा बटालियन की आत्मा में जीवित रहेगा.सलाम उस मूक योद्धा को, जिसने बिना बोले फर्ज निभाया और इतिहास रच दिया.

सुकमा में सुरक्षाबलों ने 40 किलो का IED किया डिफ्यूज, फूलबगड़ी में सर्चिंग के दौरान मिली सफलता

नक्सल प्रभावित सुकमा के दुलेड़ में विकास की बयार, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया दौरा

बस्तर के नक्सल प्रभावित सुकमा में पुलिस स्मृति दिवस, अमर शहीदों को एसपी ने किया नमन

TAGGED:

FAREWELL GIVEN WITH MILITARY HONORS
K9 EGO DOG
के 9 डॉग EGO
CRPF K9 EGO DOG DIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.