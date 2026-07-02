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दिल्ली: CRPF जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मोती बाग इलाके में सीआरपीएफ के एक जवान ने कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. गोली सिर में लगने से जवान की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.



दिल्ली के मोती बाग स्थित सीआरपीएफ परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक जवान ने कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. गोली की आवाज सुनकर साथी जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल ने बताया कि