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दिल्ली: CRPF जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी

मृतक की पहचान 37 वर्षीय सीआरपीएफ जवान नरसी लाल यादव के रूप में हुई है.

CRPF जवान ने खुद को मारी गोली
CRPF जवान ने खुद को मारी गोली (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 2, 2026 at 10:12 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मोती बाग इलाके में सीआरपीएफ के एक जवान ने कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. गोली सिर में लगने से जवान की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.

दिल्ली के मोती बाग स्थित सीआरपीएफ परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक जवान ने कथित तौर पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली. गोली की आवाज सुनकर साथी जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.

डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल ने बताया कि

मृतक की पहचान 37 वर्षीय सीआरपीएफ जवान नरसी लाल यादव के रूप में हुई है. शुरुआती जांच के मुताबिक, जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली मारकर आत्महत्या की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल से सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं.

फिलहाल पुलिस आत्महत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रही है. मृतक के परिजनों और साथी जवानों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले जवान किसी मानसिक तनाव, व्यक्तिगत परेशानी या अन्य किसी कारण से गुजर रहा था या नहीं. जांच पूरी होने के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

सीआरपीएफ जैसे अनुशासित सुरक्षा बल के एक जवान द्वारा उठाया गया यह कदम कई सवाल खड़े करता है. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच का इंतजार कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा.

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