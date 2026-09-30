ETV Bharat / state

CRPF जवान सालिक ध्रुव का धमतरी में अंतिम संस्कार, रायपुर के अस्पताल में ली अंतिम सांस

राजकीय सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को मगरलोड के ग्राम परेवाडीह में अंतिम विदाई दी गई. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.

CRPF JAWAN SALIK DHRUV FUNERAL
CRPF जवान सालिक ध्रुव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) में तैनात परेवाडीह के रहने वाले जवान सालिक ध्रुव का निधन बिहार में हो गया. मंगलवार को जवान सालिक ध्रुव का पार्थिव शरीर रायपुर से उनके पैतृक घर पर लाया गया. पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. जवान के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आस पास के लोग पहुंचे. अंतिम संस्कार से पहले सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने उनको नमन किया और उनको अंतिम विदाई दी.

सीआरपीएफ जवान का अंतिम संस्कार

परिवार वालों के मुताबाकि, ग्राम परेवाडीह निवासी सालिक ध्रुव, पिता घासीराम ध्रुव 32 साल के थे. जवान सालिक ध्रुव ने साल 2016 में CRPF में भर्ती होकर देश की सेवा शुरू की थी. निधन से पहले वो बिहार के गया में पदस्थ थे. कुछ दिनों पहले अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनका इलाज रायपुर में चल रहा था. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. जवान के निधन की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे परेवाडीह में शोक की लहर दौड़ गई. मंगलवार को जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने नम आंखों से अपने बेटे को अंतिम विदाई दी.

CRPF जवान सालिक ध्रुव (ETV Bharat)
Magarlod Police Station Village Parewadih
नम आंखों से गांव ने दी विदाई (ETV Bharat)

राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

जवान सालिक ध्रुव के परिजनों ने बताया कि सालिक ध्रुव का जन्म 22 जून 1994 को हुआ था. उन्होंने एमए तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राष्ट्रसेवा को अपना लक्ष्य बनाया. फोर्स में जाने की तैयारी शुरू की और वर्ष 2016 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में शामिल हुए. CRPF में सेवा के दौरान वे 205 कोबरा बटालियन का भी हिस्सा रहे. इस दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में चलाए गए अभियानों में हिस्सा लिया. कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में ड्यूटी करते हुए उन्होंने साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया. सालिक जब छुट्टियों में घर आते तो युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित किया करते. युवाओं को बताते कि कैसे फोर्स में जाने के लिए तैयारी करना चाहिए.

Magarlod Police Station Village Parewadih
नम आंखों से गांव ने दी विदाई (ETV Bharat)

गांव के युवाओं के लिए थे प्रेरणा

सालिक धुव के निधन की खबर से पूरा परिवार सदमे में है. गांव के लोग परिवार को ढाढस बंधाने की कोशिशों में लगे हैं. गांव के लोगों का कहना है कि उन्हे विश्वास नहीं हो रहा है कि सालिक ध्रुव अब नहीं हैं.

कमरा नंबर 106 का आखिर क्या है राज? लॉज में मिली युवती की लाश, बॉयफ्रेंड के मैसेज ने बढ़ाया सस्पेंस

धमतरी के टिकरापारा में हंगामा, प्रार्थना सभा पर धर्मांतरण के आरोप से मचा बवाल, मौके पर पहुंचे एसडीएम

चर्च सिर्फ ईसाइयों के लिए !, धर्मांतरण के लिए सैकड़ों आवेदन, क्रिश्चियन फोरम के जनरल सेक्रेटरी का दावा

TAGGED:

PAREWADIH VILLAGE
MAGARLOD POLICE STATION
DHAMTARI DISTRICT
CRPF JAWAN SALIK DHRUV
CRPF JAWAN SALIK DHRUV FUNERAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.