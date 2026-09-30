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CRPF जवान सालिक ध्रुव का धमतरी में अंतिम संस्कार, रायपुर के अस्पताल में ली अंतिम सांस

CRPF जवान सालिक ध्रुव ( ETV Bharat )

धमतरी: सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) में तैनात परेवाडीह के रहने वाले जवान सालिक ध्रुव का निधन बिहार में हो गया. मंगलवार को जवान सालिक ध्रुव का पार्थिव शरीर रायपुर से उनके पैतृक घर पर लाया गया. पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. जवान के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आस पास के लोग पहुंचे. अंतिम संस्कार से पहले सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने उनको नमन किया और उनको अंतिम विदाई दी.