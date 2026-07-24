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भादवा में सीआरपीएफ जवान नरसी लाल बाल्मीकि पंचतत्व में विलीन, बेटियों ने दी मुखाग्नि

सेना अधिकारियों ने ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है.

CRPF jawan Narsi last rites
पंचतत्व में विलीन हुए सीआरपीएफ जवान नरसी (Source -Sbik)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
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डीडवाना कुचामन: जिले के मकराना के बडू क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय भादवा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के समर्पित और बहादुर जवान नरसी लाल बाल्मीकि का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों के बीच संपन्न हुआ. ग्राम निवासी भंवरा राम ने बताया कि पिछले दो वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे जवान नरसी लाल का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा था. जहां उपचार के दौरान बुधवार सुबह 10 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. वह वर्तमान में नीमच स्थित पहली बटालियन में तैनात थे. उन्होंने अपनी निष्ठा एवं पराक्रम के साथ लगभग 37 वर्षों तक देश की रक्षा में अपना अमूल्य योगदान दिया था.

शुक्रवार चार बजे जब विशेष वाहन से जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भादवा पहुंचा. 'भारत माता की जय' के जयकारों के साथ गांव की गलियों से जवान की अंतिम यात्रा निकाली गई. अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचे अधिकारियों, पुलिस बल की विशेष टुकड़ी और गांव के लोगों ने जवान को श्रद्धासुमन अर्पित कर अंतिम विदाई दी. इसके बाद पूरे विधि-विधान और राजकीय सम्मान के बीच जवान की दो बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी. इस भावुक क्षण में उपस्थित अधिकारियों ने राष्ट्र ध्वज तिरंगा सम्मानपूर्वक बेटियों को सौंपा.

Family members bidding final farewell to CRPF jawan
सीआरपीएफ जवान को अंतिम विदाई देते परिजन (Source -Sbik)

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अंतिम संस्कार के दौरान दिल्ली और अजमेर जीसी-दो से विशेष रूप से पहुंचे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों, इंस्पेक्टर भंवर सिंह राठौड़ और सुनील कुमार ने पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की और जवान की पत्नी को अंत्येष्टि सहायता राशि प्रदान की. अधिकारियों ने ग्राम पंचायत सरपंच सोनू राजूराम आंचरा के माध्यम से परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है. इंस्पेक्टर भंवर सिंह राठौड़ ने स्पष्ट किया कि जवान की अविवाहित पुत्री के विवाह के समय अजमेर कार्यालय में सूचना देने पर सरकार की ओर से मिलने वाली सभी कल्याणकारी सुविधाएं सीधे उनके घर तक पहुंचाई जाएंगी.

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इसके साथ ही इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने परिजनों को यह भी जानकारी दी कि सेवारत जवान के निधन के नियमों के तहत परिवार के किसी एक सदस्य, चाहे वह बेटा हो या बेटी, को अनुकंपा के आधार पर सेवा में अवसर प्रदान करने का भी प्रावधान है. इस दुखद अवसर पर भीम सिंह किनसरिया, जीतू सिंह भादवा, सरपंच सोनू राजूराम आंचरा, सहायक उप निरीक्षक शिवरतन पादूकलां, सहायक उप निरीक्षक गोपाल लाल मेहरा सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, जवान के साथी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे.

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DAUGHTERS OF JAWAN LIT FUNERAL PYRE
जवान को बेटियों ने दी मुखाग्नि
CRPF JAWAN NARSI LAL VALMIKI

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