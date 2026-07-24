ETV Bharat / state

भादवा में सीआरपीएफ जवान नरसी लाल बाल्मीकि पंचतत्व में विलीन, बेटियों ने दी मुखाग्नि

पंचतत्व में विलीन हुए सीआरपीएफ जवान नरसी ( Source -Sbik )