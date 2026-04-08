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सारंडा में पेड़ गिरने से एक कोबरा जवान की मौत, नक्सल अभियान में था शामिल

सारंडा में पेड़ गिरने से कोबरा के एक जवान की मौत हो गई. जवान नक्सली अभियान में शामिल था.

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शहीद जवान की तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 11:44 AM IST

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रांची: नक्सलियों के खिलाफ सारंडा में चल रहे जोरदार अभियान के बीच एक बुरी खबर सामने आई है. तेज आंधी तूफान की वजह से सारंडा में एक पेड़ कोबरा के एक जवान पर जा गिरा. इस हादसे में कोबरा के जवान राकेश कुमार की मौत हो गई.

क्या है पूरा मामला

सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान में खराब मौसम बड़ी बाधा बना हुआ है. मंगलवार देर रात तेज आंधी तूफान की वजह से बाबू डेरा कैंप के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया. इस हादसे में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान राकेश कुमार बुरी तरह से घायल हो गए. बुधवार के अहले सुबह उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान राकेश कुमार की मौत हो गई.

झारखंड पुलिस के आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि सारंडा के बाबू डेरा कैंप के पास तेज आंधी-तूफान में एक पेड़ कैंप के पास गिर गया. इस हादसे में कोबरा के जवान राकेश कुमार की मौत हो गई.

बिहार के रहने वाले हैं राकेश

शहीद राकेश कुमार सीआरपीएफ कोबरा बटालियन में सिपाही के पद पर कार्यरत थे. जवान राकेश बिहार के औरंगाबाद जिले के दाउदनगर के धमनी गांव के रहने वाले थे. परिजनों को राकेश कुमार की मौत की जानकारी दे दी गई है. रांची के सीआरपीएफ कैंप में उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इसके बाद उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए औरंगाबाद भेजा जाएगा.

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