सीआरपीएफ जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार हुए थे पलामू के वीरेंद्र शुक्ला

पलामूः सीआरपीएफ जवान वीरेंद्र कुमार शुक्ला का राजकीय सम्मान के साथ शुक्रवार को मेदिनीनगर के सिंगरा खुर्द में कोयल नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला के सम्मान में फायरिंग की और गार्ड ऑफ ऑनर दिया.

वीरेंद्र कुमार शुक्ला जम्मू-कश्मीर में तैनात थे पत्नी का इलाज करवाने के लिए वह छुट्टी लेकर पलामू के मेदिनीनगर में अपने घर वापस लौट रहे थे. इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा के पास उनकी कार सड़क हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में सीआरपीएफ जवान वीरेंद्र कुमार शुक्ला की मौत हो गई थी.

राजकीय सम्मान के साथ सीआरपीएफ जवान का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

दिल्ली से सेवा विमान से शुक्रवार की सुबह वीरेंद्र कुमार शुक्ला का पार्थिव शरीर रांची लाया गया. इसके बाद में शव को सड़क मार्ग से पलामू के मेदिनीनगर उनके पैतृक गांव लाया गया. जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. बाद में नम आंखों से वीरेंद्र कुमार शुक्ला का सिंगरा खुर्द स्थित कोयल नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया.