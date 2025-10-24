सीआरपीएफ जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार हुए थे पलामू के वीरेंद्र शुक्ला
दिल्ली में सड़क हादसे का शिकार हुए पलामू के सीआरपीएफ जवान वीरेंद्र शुक्ला का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.
Published : October 24, 2025 at 11:50 PM IST
पलामूः सीआरपीएफ जवान वीरेंद्र कुमार शुक्ला का राजकीय सम्मान के साथ शुक्रवार को मेदिनीनगर के सिंगरा खुर्द में कोयल नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला के सम्मान में फायरिंग की और गार्ड ऑफ ऑनर दिया.
वीरेंद्र कुमार शुक्ला जम्मू-कश्मीर में तैनात थे पत्नी का इलाज करवाने के लिए वह छुट्टी लेकर पलामू के मेदिनीनगर में अपने घर वापस लौट रहे थे. इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा के पास उनकी कार सड़क हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में सीआरपीएफ जवान वीरेंद्र कुमार शुक्ला की मौत हो गई थी.
दिल्ली से सेवा विमान से शुक्रवार की सुबह वीरेंद्र कुमार शुक्ला का पार्थिव शरीर रांची लाया गया. इसके बाद में शव को सड़क मार्ग से पलामू के मेदिनीनगर उनके पैतृक गांव लाया गया. जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. बाद में नम आंखों से वीरेंद्र कुमार शुक्ला का सिंगरा खुर्द स्थित कोयल नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया.
इस दौरान सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट वेंकटेश एवं असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे. पूर्व मंत्री के केएन त्रिपाठी, पूर्व मेयर अरुणा शंकर ने भी श्रद्धांजलि दी. पूर्व मंत्री ने कहा कि जवान का जाना देश एवं समाज के लिए बड़ी क्षति है. वीरेंद्र कुमार शुक्ला 2003 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे. उनका एक बेटा और एक बेटी है. अंतिम संस्कार के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी.
इसे भी पढ़ें- पलामू में पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीद जवानों को किया याद, आईजी और एसपी ने दी श्रद्धांजलि
इसे भी पढ़ें- चाईबासा नक्सली हमले में शहीद हेड कांस्टेबल को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, असम भेजा गया पार्थिव शरीर
इसे भी पढ़ें- बलिदानी संतन मेहता को नम आंखों से अंतिम विदाई, पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में हुए शहीद