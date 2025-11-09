ETV Bharat / state

सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ का जवान हुआ घायल, एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया रायपुर

सुकमा में आईईडी ब्लास्ट में एक जवान बुरी तरह घायल हो गया. उसे एयरलिफ्ट किया कर रायपुर पहुंचाया गया है.

IED Blast In Sukma
सुकमा में आईईडी विस्फोट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 9, 2025 at 4:59 PM IST

3 Min Read
सुकमा: नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में शनिवार की दोपहर को एक आईईडी ब्लास्ट हुआ. इस नक्सल वारदात में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है. जिसे एयरलिफ्ट कर रायपुर पहुंचाया गया है. घायल जवान का रायपुर में इलाज चल रहा है.

सुकमा के फूलबगड़ी में हुआ आईईडी ब्लास्ट: सुकमा जिले के फूलबगड़ी थाना क्षेत्र में यह आईईडी ब्लास्ट हुआ है. इस विस्फोट में एरिया डॉमिनेशन ड्यूटी में शामिल जवान घायल हो गया है. जवान सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के के9 डॉग स्क्वायड टीम में शामिल हैं. वह डॉग हैंडलर के पोस्ट पर तैनात हैं. जवान का नाम फिरोज खान है. उसके बांए पैर और अंगूठे में भयानक चोट लगी है.

सुरक्षाबलों ने संभाला मोर्चा: घटना के बाद सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाल लिया है. पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है. सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि सीआरपीएफ 74वीं वाहिनी के जवान शनिवार को क्षेत्र में एरिया डॉमिनेशन के लिए निकले थे, ताकि नक्सलियों की संभावित गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा सके और नए FOB (फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस) निर्माण क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इसी दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी में विस्फोट हुआ. इस धमाके में जवान फिरोज खान घायल हो गए.

जवान को रायपुर किया गया एयरलिफ्ट: विस्फोट के बाद जवान को प्राथमिक उपचार के लिए इलाके के अस्पताल में लाया गया. उसके बाद जवान को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि जवान की स्थिति फिलहाल स्थिर है, हालांकि पैर में गहरी चोट आई है.

फूलबगड़ी में सर्च ऑपरेशन जारी: इस घटना के बाद फूलबगड़ी थाना पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त बलों ने आसपास के जंगल इलाकों में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है. यह इलाका लंबे समय से नक्सलियों की गतिविधियों का गढ़ रहा है, जहां पूर्व में भी कई बार आईईडी विस्फोट और नक्सल अटैक हो चुके हैं. सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने घटना की पुष्टि की है.

माओवादियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है. क्षेत्र में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी ली जा रही है और आगे की कार्रवाई की जारी रही है- किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा

बौखला गए हैं नक्सली: सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि बढ़ते नक्सल ऑपरेशन की वजह से माओवादी बौखला गए हैं. इसी वजह से वे इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं. दूसरी ओर कई नक्सलियों ने सरेंडर किया और फोर्स की कार्रवाई में कई नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं. जिससे नक्सलियों में हताशा है.

IED BLAST IN SUKMA
सुकमा में नक्सल वारदात
सुकमा में आईईडी ब्लास्ट
नक्सल प्रभावित सुकमा जिला
CRPF JAWAN INJURED

