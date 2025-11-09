ETV Bharat / state

सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ का जवान हुआ घायल, एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया रायपुर

सुकमा: नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में शनिवार की दोपहर को एक आईईडी ब्लास्ट हुआ. इस नक्सल वारदात में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है. जिसे एयरलिफ्ट कर रायपुर पहुंचाया गया है. घायल जवान का रायपुर में इलाज चल रहा है.

सुकमा के फूलबगड़ी में हुआ आईईडी ब्लास्ट: सुकमा जिले के फूलबगड़ी थाना क्षेत्र में यह आईईडी ब्लास्ट हुआ है. इस विस्फोट में एरिया डॉमिनेशन ड्यूटी में शामिल जवान घायल हो गया है. जवान सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के के9 डॉग स्क्वायड टीम में शामिल हैं. वह डॉग हैंडलर के पोस्ट पर तैनात हैं. जवान का नाम फिरोज खान है. उसके बांए पैर और अंगूठे में भयानक चोट लगी है.

सुरक्षाबलों ने संभाला मोर्चा: घटना के बाद सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाल लिया है. पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है. सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि सीआरपीएफ 74वीं वाहिनी के जवान शनिवार को क्षेत्र में एरिया डॉमिनेशन के लिए निकले थे, ताकि नक्सलियों की संभावित गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा सके और नए FOB (फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस) निर्माण क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इसी दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी में विस्फोट हुआ. इस धमाके में जवान फिरोज खान घायल हो गए.

जवान को रायपुर किया गया एयरलिफ्ट: विस्फोट के बाद जवान को प्राथमिक उपचार के लिए इलाके के अस्पताल में लाया गया. उसके बाद जवान को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि जवान की स्थिति फिलहाल स्थिर है, हालांकि पैर में गहरी चोट आई है.