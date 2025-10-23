ETV Bharat / state

नोएडा में सड़क हादसे में पलामू के सीआरपीएफ जवान की मौत, जम्मू कश्मीर में थे तैनात

नोएडा में सड़क हादसे में एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई. मृत जवान झारखंड के पलामू के रहने वाले थे.

CRPF jawan accident
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 23, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: नोएडा में हुए एक सड़क हादसे में पलामू के एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई. सीआरपीएफ जवान वीरेंद्र कुमार शुक्ला जम्मू-कश्मीर में तैनात थे. वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए छुट्टी लेकर जम्मू-कश्मीर से पलामू लौट रहे थे. वह दिल्ली से पलामू कार से जा रहे थे, तभी ग्रेटर नोएडा के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. शुक्ला की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. सीआरपीएफ ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी. वीरेंद्र कुमार शुक्ला पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के सिंगरा खुर्द के रहने वाले थे. वह 2003 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे. 43 वर्षीय वीरेंद्र कुमार शुक्ला के परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं.

उनके पैतृक गांव सिंगरा खुर्द में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार के सदस्य भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं.

सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार को रांची पहुंचेगा और फिर पलामू स्थित उनके पैतृक गांव सिंगरा खुर्द लाया जाएगा. वहां अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है. सिंगरा खुर्द के ओमप्रकाश शुक्ला उर्फ ​​छट्ठू शुक्ला ने बताया कि सीआरपीएफ जवान वीरेंद्र शुक्ला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई.

TAGGED:

PALAMU CRPF JAWAN ACCIDENT IN NOIDA
ACCIDENT IN NOIDA
CRPF JAWAN VIRENDRA KUMAR SHUKLA
नोएडा में एक्सीडेंट
CRPF JAWAN ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.