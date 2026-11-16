धमतरी में सीआरपीएफ के जवान ने दी जान, दिवाली की छुट्टी आया था घर, ड्यूटी जाने से पहले उठाया कदम
धमतरी में एक सीआरपीएफ के जवान ने जान दे दी. वह कांकेर में तैनात था. पुलिस जांच कर रही है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 8:35 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक दुखद खबर सामने आई है. छुट्टी पर अपने गांव आए CRPF के जवान ने बीती रात अपनी जान दे दी. हैरानी की बात यह है कि जवान को आज ही वापस अपनी ड्यूटी पर लौटना था, लेकिन इससे पहले ही उसने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. फिलहाल जवान के इस आत्मघाती कदम के पीछे की वजह सामने नहीं आ पाई है.
धमतरी सिहावा थाना क्षेत्र की घटना
पूरा मामला धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र अंतर्गत सातबहाना गांव का है. जहां CRPF में पदस्थ 32 वर्षीय जवान डाकेश सोम ने अपने घर में जान दे दी. मृतक डाकेश, भीमकुमार सोम का पुत्र था और उसकी पोस्टिंग कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र स्थित CRPF की 28वीं बटालियन में थी.जानकारी के मुताबिक जवान 10 दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव आया हुआ था और आज उसे वापस ड्यूटी पर लौटना था. लेकिन बीती रात घर में उसने जान दे दी. घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही सिहावा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.
दिवाली की छुट्टी में घर आया था जवान
फिलहाल जवान ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. डोकेश सोम कांकेर जिले के अंतागढ़ में अपनी यूनिट के कैंप में तैनात थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार, सोम छुट्टी पर घर आए हुए थे और सोमवार को उन्हें वापस ड्यूटी पर लौटना था। अधिकारी ने बताया कि मौके से कोई नोट नहीं मिला है, और इस कदम के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. पिछले आठ वर्षों में छत्तीसगढ़ में लगभग 200 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने जान दी है. इसके पीछे पारिवारिक और निजी समस्याएं, शराब की लत और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जैसे कई कारण रहे हैं.
छत्तीसगढ़ में जवानों का आत्मघाती कदम चिंताजनक
इस साल 13 अक्टूबर को, बीजापुर जिले में अपनी यूनिट के कैंप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक सब-इंस्पेक्टर ने जान दे दी थी. इसी साल 30 सितंबर को, बीजापुर जिले में ही अपनी यूनिट के कैंप में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के एक कांस्टेबल ने जान दे दी. इसी साल 14 सितंबर को, कांकेर जिले में इसी तरह की एक घटना में 41 वर्षीय SSB हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपना जीवन खत्म कर लिया. वहीं, 8 जून को कोंडागांव जिले में CAF के एक कांस्टेबल ने कथित तौर पर जिंदगी को अलविदा कह दिया.
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