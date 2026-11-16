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धमतरी में सीआरपीएफ के जवान ने दी जान, दिवाली की छुट्टी आया था घर, ड्यूटी जाने से पहले उठाया कदम

धमतरी में सीआरपीएफ जवान ने दी जान ( ETV BHARAT )

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक दुखद खबर सामने आई है. छुट्टी पर अपने गांव आए CRPF के जवान ने बीती रात अपनी जान दे दी. हैरानी की बात यह है कि जवान को आज ही वापस अपनी ड्यूटी पर लौटना था, लेकिन इससे पहले ही उसने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. फिलहाल जवान के इस आत्मघाती कदम के पीछे की वजह सामने नहीं आ पाई है.

धमतरी सिहावा थाना क्षेत्र की घटना पूरा मामला धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र अंतर्गत सातबहाना गांव का है. जहां CRPF में पदस्थ 32 वर्षीय जवान डाकेश सोम ने अपने घर में जान दे दी. मृतक डाकेश, भीमकुमार सोम का पुत्र था और उसकी पोस्टिंग कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र स्थित CRPF की 28वीं बटालियन में थी.जानकारी के मुताबिक जवान 10 दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव आया हुआ था और आज उसे वापस ड्यूटी पर लौटना था. लेकिन बीती रात घर में उसने जान दे दी. घटना के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही सिहावा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.