सारंडा में तैनात सीआरपीएफ जवान की अचानक मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा कारणों का खुलासा

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराइकेला थाना क्षेत्र स्थित सारंडा जंगल में रविवार रात अचानक एक जवान की मौत हो गई. 59 वर्षीय भुलन राम सीआरपीएफ 134 बटालियन में शामिल थे. रविवार रात वह नक्सल विरोधी अभियान पर तैनात थे. मिली जानकारी के अनुसार ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उल्टियां होने लगी. मौके पर मौजूद जवानों ने उन्हें तुरंत बिसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.



एसपी अमित रेणू ने की पुष्टि

पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणू ने घटना को लेकर बताया कि सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हुई है. लेकिन मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. एसपी ने कहा कि यह घटना उस समय हुई, जब सारंडा जंगल क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ अभियान चल रहा है. मृतक जवान का शव पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया है.



मृतक सीआरपीएफ जवान भुलन राम 59 वर्ष के थे और वह बिहार के छपरा जिला स्थित नयागांव थाना क्षेत्र के डुमरी गांव के रहने वाले थे. 59 वर्षीय जवान एसआई जीडी पोस्ट पर कार्यरत थे. जवान भुलन राम की अचानक मौत से साथी जवानों और 134 बटालियन में शोक की लहर है. घटना की सूचना पर अधिकारियों ने दुख व्यक्त किया है. साथ ही अधिकारियों ने कहा कि विभागीय औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं.



