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CRPF कैंप में हवलदार की मौत, अपनी ही राइफल से लगी गोली, जांच में जुटे अधिकारी

प्रतीकात्मक चित्र ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी के तिरिल स्थित कैंप में सीआरपीएफ हवलदार ने अपनी ही राइफल से खुद को गोली मार ली. गोली लगने के बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई. मृतक जवान की पहचान भुवनेश्वर पाल के रूप में हुई है. वह डालटनगंज के रहने वाले थे और रांची स्थित सीआरपीएफ के तिरिल कैंप में पदस्थापित थे.