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CRPF कैंप में हवलदार की मौत, अपनी ही राइफल से लगी गोली, जांच में जुटे अधिकारी

रांची के तिरिल स्थित कैंप में सीआरपीएफ हवलदार ने आत्महत्या कर ली. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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प्रतीकात्मक चित्र (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2026 at 1:04 PM IST

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रांची: राजधानी के तिरिल स्थित कैंप में सीआरपीएफ हवलदार ने अपनी ही राइफल से खुद को गोली मार ली. गोली लगने के बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई. मृतक जवान की पहचान भुवनेश्वर पाल के रूप में हुई है. वह डालटनगंज के रहने वाले थे और रांची स्थित सीआरपीएफ के तिरिल कैंप में पदस्थापित थे.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, हवलदार भुवनेश्वर पाल ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली. गोली चलने की आवाज के बाद कैंप में मौजूद जवान और अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई. सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह ने जवान की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि जवान की गोली लगने से मौत हुई है. फिलहाल घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

जारी है जांच

घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जवान की ड्यूटी, घटना से पहले की गतिविधियों और अन्य परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है, साथ ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी मामले की जांच के बाद ही घटना के कारणों के संबंध में स्पष्ट जानकारी देने की बात कह रहे हैं. जवान के शव को आवश्यक प्रक्रिया के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है.

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