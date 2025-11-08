ETV Bharat / state

सारंडा में आईईडी ब्लास्ट: सीआरपीएफ का डॉग शहीद, हैंडलर जवान घायल

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान शनिवार को आईईडी ब्लास्ट हुआ. इस घटना में सीआरपीएफ का स्वान (डॉग) शहीद हो गया, जबकि उसका हैंडलर जवान घायल हो गया. ये घटना छोटानागरा थाना क्षेत्र के जंगल इलाके की है.

सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी, जब आईईडी (Improvised Explosive Device) विस्फोट हुआ. ब्लास्ट की चपेट में आने से डॉग की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं घायल जवान को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया.

पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने इस घटना की पुष्टि की है. एसपी ने कहा कि कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट की आवाज सुनी गई है. अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हमारे जवानों को गहरी चोट आई हो, सभी जवान सुरक्षित हैं. विस्तृत जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

आईईडी ब्लास की घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बम निरोधक दस्ते और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर भेजा गया है ताकि विस्फोटक के प्रकार और सक्रियता के तरीके की जांच की जा सके. यह विस्फोट नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए प्रेशर बम के जरिए हुआ हो सकता है.