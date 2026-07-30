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झारखंड दौरे पर पहुंचे सीआरपीएफ डीजी, नक्सल अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 209 कोबरा बटालियन जवानों को किया सम्मानित

सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह झारखंड दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 209 कोबरा बटालियन के जवानों को सम्मानित किया.

209 CoBRA Battalion Jawans Honored
209 कोबरा बटालियन के जवानों को सम्मानित करते सीआरपीएफ डीजी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 7:35 PM IST

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रांचीः झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ एनकाउंटर हो या फिर उनकी गिरफ्तारी इन सब में सीआरपीएफ 209 कोबरा बटालियन का सबसे बड़ा योगदान रहा है. भाकपा माओवादियों के अंतिम पोलित ब्यूरो और 2 करोड़ 20 लाख के इनामी मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी में भी कोबरा जवानों की सबसे अहम भूमिका रही. कोबरा बटालियन की इस कामयाबी के बाद गुरुवार को खुद सीआरपीएफ डीजी रांची पहुंचे और जवानों को सम्मानित किया.

अभियान की सफलता के बाद डीजी पहुचे रांची

झारखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डीजी जीपी सिंह ने गुरुवार को रांची स्थित ग्रुप सेंटर में 209 कोबरा बटालियन के उन बहादुर जवानों से मुलाकात की, जिन्होंने झारखंड पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर भाकपा (माओवादी) के केंद्रीय कमेटी सदस्य और एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई. डीजी जीपी सिंह ने अभियान में शामिल अधिकारियों और जवानों को सम्मानित भी किया. मिसिर बेसरा जैसे शीर्ष माओवादी नेता की गिरफ्तारी देश के नक्सल विरोधी अभियान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है. सीआरपीएफ डीजी ने मौके पर जवानों का उत्साहवर्धन भी किया.

209 CoBRA Battalion Jawans Honored
209 कोबरा बटालियन के जवानों को सम्मानित करते सीआरपीएफ डीजी. (फोटो-ईटीवी भारत)

गौरतलब है कि देश की सुरक्षा और आंतरिक शांति बनाए रखने में कोबरा कमांडो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार खतरे के बावजूद कोबरा जवान साहस और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं.

झारखंड पुलिस के अफसर भी हुए शामिल

डीजी सीआरपीएफ के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में झारखंड जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे सहित कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मिसिर बेसरा लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की सूची में सबसे वांछित माओवादी नेताओं में शामिल था.उसकी गिरफ्तारी को झारखंड समेत पूरे पूर्वी भारत में नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है.

209 CoBRA Battalion Jawans Honored
209 कोबरा बटालियन के जवानों के साथ सामूहिक भोज में शामिल सीआरपीएफ डीजी. (फोटो-ईटीवी भारत)

सीआरपीएफ डीजी ने सामूहिक भोज में लिया भाग

झारखंड दौरे पर पहुंचे सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह ने जवानों को सम्मानित करने के बाद 209 कोबरा बटालियन के जवानों के साथ पारंपरिक 'बड़ाखाना'(सामूहिक भोज) में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने जवानों के साथ भोजन किया, उनसे अनौपचारिक बातचीत की और जंगल युद्ध में विशेषज्ञ कोबरा कमांडो का उत्साहवर्धन किया.

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209 कोबरा बटालियन के जवानों से परिचय प्राप्त करते सीआरपीएफ डीजी. (फोटो-ईटीवी भारत)

सीआरपीएफ की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, डीजी जीपी सिंह का यह कार्यक्रम जवानों के मनोबल को बढ़ाने और उनके साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने की पहल का हिस्सा था. बड़ाखाना के दौरान जवानों और अधिकारियों ने एक साथ भोजन किया और आपसी भाईचारे तथा टीम भावना को और मजबूत किया.

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