नक्सलगढ़ में कोबरा जवानों के साथ सीआरपीएफ डीजी की होली, KGH विजेताओं के साथ मनाया जश्न
नक्सल प्रभावित बस्तर के करनपुर में सीआरपीएफ डीजी ने जवानों के साथ होली मनाई. इस जश्न में Karegutta Hills Victors भी शामिल हुए हैं.
Published : March 4, 2026 at 4:41 PM IST
बस्तर: पूरे देश में होली का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षाबलों के जवान भी बढ़ चढ़कर होली का पर्व मना रहे हैं. नक्सलगढ़ बस्तर में तैना पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान होली का पर्व मना रहे हैं. इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान शामिल हैं. इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सीएएफ जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस और बस्तर फाइटर्स के जवानों ने भी होली का त्योहार मनाया.
सीआरपीएफ के जवानों की होली
बस्तर के नक्सल प्रभावित जिलों में सीआरपीएफ के जवानों ने जमकर रंग और गुलाल उड़ाए. सीआरपीएफ जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवानों ने भी होली मनाई. कोबरा बटालियन को द जंगल वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है. इन जवानों के होली सेलिब्रेशन में सीआरपीएफ के डीजी भी शामिल हुए.
बस्तर के करनपुर में होली का जश्न
सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने कोबरा जवानों (CoBRA, Commando Battalion for Resolute Action) के साथ होली के खुशियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है. उन्होंने ट्वीट में लिखा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के करनपुर में कोबरा कैंपस में केजीएच विजेताओं (Karegutta Hills victors) के साथ होली के कार्यक्रम में शामिल हुए. ज़मीन पर सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर, यह पारिवारिक एहसास बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा.
छत्तीसगढ़ पुलिस के आला अधिकारी भी रहे मौजूद
सीआरपीएफ कोबरा जवानों के साथ होली के इस जश्न में छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम और दूसरे सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे. ये सभी अधिकारी जवानों के साथ बड़ा खाना में शामिल हुए.इस दौरान सीआरपीएफ के डीजी और छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने जवानों से बात की. बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाकर्मियों से चर्चा की.
