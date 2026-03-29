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CRPF कांस्टेबल भर्ती घोटाले में पूर्व डीआईजी सहित तीन को सजा, सीबीआई कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

पूर्व डीआईजी को सजा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: चर्चित सीआरपीएफ भर्ती 2009 घोटाले में लखनऊ की CBI कोर्ट में चली रही सुनवाई में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व DIG विनोद कुमार शर्मा समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. शनिवार को सीबीआई कोर्ट ने सभी दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और कुल 1.20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. करीब डेढ़ दशक से ज्यादा समय यानी 17 साल तक चले इस मामले में आखिरकार अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाई. कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया. CRPF कांस्टेबल भर्ती में घूसखोरी का मामला साबित

सीबीआई कोर्ट ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में पूर्व DIG विनोद कुमार शर्मा के साथ CRPF के दो कर्मी सत्यवीर सिंह और तीरथ पाल चतुर्वेदी को दोषी करार दिया गया. अदालत ने सुनवाई के बाद तीनों को कठोर कारावास की सजा सुनाई. यह मामला CRPF में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती के दौरान घूसखोरी और अनियमितताओं का था, जिसमें चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगे थे. सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला (Photo Credit; ETV Bharat)