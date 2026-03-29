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CRPF कांस्टेबल भर्ती घोटाले में पूर्व डीआईजी सहित तीन को सजा, सीबीआई कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

सीआरपीएफ भर्ती मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व डीआईजी सहित तीन को सुनाई 3 साल की सजा

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पूर्व डीआईजी को सजा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 11:32 AM IST

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लखनऊ: चर्चित सीआरपीएफ भर्ती 2009 घोटाले में लखनऊ की CBI कोर्ट में चली रही सुनवाई में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व DIG विनोद कुमार शर्मा समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. शनिवार को सीबीआई कोर्ट ने सभी दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास और कुल 1.20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. करीब डेढ़ दशक से ज्यादा समय यानी 17 साल तक चले इस मामले में आखिरकार अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाई. कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया.

CRPF कांस्टेबल भर्ती में घूसखोरी का मामला साबित
सीबीआई कोर्ट ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में पूर्व DIG विनोद कुमार शर्मा के साथ CRPF के दो कर्मी सत्यवीर सिंह और तीरथ पाल चतुर्वेदी को दोषी करार दिया गया. अदालत ने सुनवाई के बाद तीनों को कठोर कारावास की सजा सुनाई. यह मामला CRPF में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती के दौरान घूसखोरी और अनियमितताओं का था, जिसमें चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगे थे.

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सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला (Photo Credit; ETV Bharat)

2009 से चल रहे मुकदम में सजा
सीबीआई ने इस मामले को 23 फरवरी 2009 को सोर्स इनपुट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था. जांच के दौरान सामने आया कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा था. जांच एजेंसी ने पाया कि आरोपी अधिकारियों ने कई अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक साजिश रची थी, जिसके तहत भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से पैसे लिए गए थे.

बयान में यह भी कहा गया कि डीआईजी शर्मा ने भर्ती कार्यक्रम और उपलब्ध रिक्तियों के बारे में बिचौलियों को पहले से ही जानकारी उपलब्ध करा दी गई थी, जिसके आधार पर संभावित उम्मीदवारों को भर्ती की गारंटी के बदले में भारी रिश्वत वसूले गए थे. एजेंसी ने एक साल के भीतर 2010 में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके बाद 2012 में दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया गया.

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