पुलवामा अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि, सीआरपीएफ ने किया याद, देश के दुश्मनों से लड़ने हमेशा तैयार रहने की कही बात
पुलवामा शहीदों की याद में सीआरपीएफ बटालियन 188 में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ.जिसमें शहीद जवानों को याद किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 14, 2026 at 2:37 PM IST
कोंडागांव : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की 188 बटालियन, कोंडागांव ने पुलवामा अटैक की बरसी पर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.इस अवसर पर बटालियन के कमांडेंट के नेतृत्व में स्थानीय शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जवानों के साथ स्कूली बच्चे, शिक्षक और स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए.
शहीदों की याद में दो मिनट का मौन
इस दौरान सीआरपीएफ कमांडेंट ने अपने संबोधन में कहा कि आज ही के दिन वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 वीर जवानों ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था. उन्होंने कहा कि उन शहीदों की वीरता और समर्पण सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा. कार्यक्रम के दौरान दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए.
कोंडागांव स्थित यह शहीद स्मारक उन 460 अधिकारियों और जवानों की स्मृति में निर्मित है, जिन्होंने छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है. उनका बलिदान नक्सल उन्मूलन की दिशा में सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है- भावेश चौधरी, कमांडेंट, CRPF 188 बटालियन कोंडागांव
आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने सीआरपीएफ तैयार
भारत सरकार के निर्देशों का उल्लेख करते हुए कमांडेंट ने कहा कि सीआरपीएफ 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है.उन्होंने भरोसा दिलाया कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और भविष्य में किसी भी प्रकार के आतंकवाद या नक्सलवाद की चुनौती का सामना करने के लिए सीआरपीएफ अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहेगी.कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने एक स्वर में देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना संकल्प दोहराया.
