ETV Bharat / state

पुलवामा अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि, सीआरपीएफ ने किया याद, देश के दुश्मनों से लड़ने हमेशा तैयार रहने की कही बात

पुलवामा अटैक में शहीदों को सीआरपीएफ बटालियन ने दी श्रद्धांजलि ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )