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बिहार में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, नक्सल प्रभावित सोसीन पहाड़ी से हथियार बरामद..इलाके में हाई अलर्ट

मुंगेर के नक्सल प्रभावित सोसीन पहाड़ी से सुरक्षा बलों ने देशी बंदूकें और जिंदा कारतूस बरामद किए. सीआरपीएफ-पुलिस अभियान से इलाके में हाई अलर्ट. पढ़ें-

weapons recovered in Munger
मुंगेर में हथियार बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 10:40 AM IST

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मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के धरहरा थाना क्षेत्र के दुर्गम सोसीन पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों ने एक सफल अभियान चलाते हुए दो देशी बंदूक और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. खुफिया सूचना पर आधारित इस कॉम्बिंग ऑपरेशन से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त दबिश: सीआरपीएफ की 215वीं बटालियन और स्थानीय पुलिस के जवानों ने पैसरा कैंप से शुरू हुए संयुक्त अभियान में सहायक कमांडेंट संदीप कुमार के नेतृत्व में डीएसएमडी टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद ली. घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरे इस दुर्गम क्षेत्र में कई घंटों तक चली तलाशी में हथियार झाड़ियों और पत्थरों के बीच छिपाए हुए मिले.

मुंगेर में हथियार बरामद (ETV Bharat)

“खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमने दो देशी बंदूक और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.” -संदीप कुमार, सहायक कमांडेंट

नक्सली गतिविधियों की आशंका: सुरक्षा एजेंसियां बरामद हथियारों को संभावित नक्सली गतिविधियों और स्लीपर मॉड्यूल से जोड़कर देख रही है. हाल के दिनों में इलाके में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचनाएं मिल रही थीं, जिसके बाद खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया था.

लंबे समय से संवेदनशील इलाका: सोसीन पहाड़ी क्षेत्र लंबे समय से नक्सल प्रभावित माना जाता रहा है. घने जंगल, दुर्गम रास्ते और ऊंची पहाड़ियां यहां संदिग्ध गतिविधियों को बढ़ावा देती रही हैं. हालांकि पिछले वर्षों में कई अभियानों से नक्सलियों पर नियंत्रण पाया गया है, लेकिन स्लीपर सेल की आशंका बनी हुई है.

उच्च अलर्ट पर सुरक्षा बल: हथियार बरामद होने के बाद पूरे सोसीन पहाड़ी इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. जवानों ने आसपास के क्षेत्रों में पैदल मार्च और गहन तलाशी तेज कर दी है. डॉग स्क्वॉड और तकनीकी टीम भी संभावित ठिकानों की पहचान में लगी हुई है.

स्थानीय प्रशासन सतर्क: घटना के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. आसपास के गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत दें.

जांच शुरू, सर्च अभियान जारी: बरामद हथियारों को जब्त कर लिया गया है. सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियार किसके थे, उन्हें कब और किस उद्देश्य से छिपाया गया था तथा इसमें कौन-कौन शामिल हो सकता है. फिलहाल जंगल में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है.

नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास: यह कार्रवाई सुरक्षा बलों द्वारा जिले को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा मानी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान समय-समय पर चलाए जाते रहेंगे.

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