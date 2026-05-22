ETV Bharat / state

बिहार में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, नक्सल प्रभावित सोसीन पहाड़ी से हथियार बरामद..इलाके में हाई अलर्ट

मुंगेर में हथियार बरामद ( ETV Bharat )