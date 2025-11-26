ETV Bharat / state

लातेहार में शिक्षा विभाग के सीआरपी की हार्ट अटैक से मौत, परिवार ने कहा- नहीं झेल पाए ज्यादा काम का प्रेशर

लातेहार में शिक्षा विभाग के एक सीआरपी की हार्ट अटैक से मौत हो गई. परिजनों ने अधिकारियों पर काम का दबाव बनाने का आरोप लगाया.

Latehar CRP dies
मृतक सीआरपी के परिजन (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 26, 2025 at 7:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: जिले के गारू प्रखंड में कार्यरत शिक्षा विभाग के सीआरपी संजीव कुमार की मौत हार्ट अटैक से हो गई. इधर, मृतक सीआरपी के परिजनों का आरोप है कि अत्यधिक काम का दबाव रहने के कारण उत्पन्न हुए तनाव को वह झेल नहीं पाए, जिससे उनकी जान चली गई. परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है.

दरअसल, संजीव कुमार लातेहार शिक्षा विभाग में सीआरपी के रूप में कार्यरत थे. उनकी पदस्थापना जिले के गारू प्रखंड में थी. सीआरपी का मुख्य काम स्कूलों का निरीक्षण करना और वहां की व्यवस्था के संबंध में शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करना होता है. परंतु लातेहार जिले में सरकारी कर्मचारियों की कमी के कारण वर्तमान समय में सीआरपी से अपने मूल कार्य के अलावे दूसरे कार्य भी लिए जा रहे थे.

परिजनों का आरोप (ईटीवी भारत)

परिजनों का आरोप है कि उन्हें शिक्षा विभाग के सीआरपी के काम के अलावे जन्म प्रमाण पत्र बनाने, बीएलओ सुपरवाइजर का कार्य समेत अन्य कार्यों में भी लगा दिया गया था. मृतक की पत्नी अर्चना देवी ने आरोप लगाया कि अत्यधिक तनाव के कारण उनके पति संजीव कुमार की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी. वह घर में अक्सर कहते थे कि काम का काफी तनाव है. रात में भी जब घर में होते थे तो अधिकारियों का फोन आता था और काम के लिए दबाव बनाया जाता था. इसी कारण वह काफी तनाव में आ गए थे और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई.

घटना के बाद सीआरपी-बीआरपी संघ ने भी जताई नाराजगी

इधर, इस घटना के बाद सीआरपी-बीआरपी संघ ने भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों की मनमानी के कारण छोटे कर्मचारी तनाव में जी रहे हैं. इसी कारण इस प्रकार की घटना हो रही है. छोटे कर्मचारियों को उनके मूल कार्य के अलावे कई दूसरे कार्य दे दिए जा रहे हैं और उसे भी पूरा करने का दबाव दिया जा रहा है. समय पर कार्य पूरा नहीं होने पर अधिकारियों के द्वारा अपमानित भी किया जाता है.

संघ के जिला अध्यक्ष कन्हाई अग्रवाल ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है. परिजनों को सरकारी नौकरी तथा अन्य सभी प्रकार की सुविधा तत्काल उपलब्ध होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि सीआरपी-बीआरपी से उनका मूल काम ही कराया जाए.

इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकता- बीडीओ

प्रखंड कार्यालय के द्वारा सीआरपी से अन्य कार्य लेने के संबंध में जब गारू प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीआरपी शिक्षा विभाग के कर्मी होते हैं. वह इस संबंध में क्या बोल सकते हैं?

यह भी पढ़ें:

देवघर जैप 5 कैंप में एक्सीडेंटल फायर में जवान की मौत, AK-47 सफाई के दौरान हादसा

चार वर्ष बाद बहन की मौत का बदला, प्रेमी की हत्या के लिए दी थी सुपारी! जानें, पूरा मामला

मजदूर दंपती ने कंपनी परिसर में की आत्महत्या, वजह का पता लगा रही पुलिस

TAGGED:

LATEHAR CRP DEATH
CRP OF EDUCATION DEPARTMENT
WORK PRESSURE
लातेहार में सीआरपी की मौत
LATEHAR CRP DIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.