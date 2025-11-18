ETV Bharat / state

सरिस्का के जिप्सी ट्रैक पर बाघ ने डाला डेरा, बाघिन के आते ही हटा, पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया रोमांचक दृश्य

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों के दर्शन होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. इन दिनों सफारी पर आने वाले पर्यटकों को यहां कई रोमांचक नजारे देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ बफर रेंज में एक बाघिन अपने शावकों के साथ नजर आई, वहीं मंगलवार सुबह की सफारी के दौरान पर्यटकों को एक साथ दो बाघ दिखाई दिए. खास बात यह रही कि एक बाघ सीधे जिप्सी ट्रैक पर आकर बैठ गया. पर्यटकों ने इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरों में कैद किया. यह घटना सदर रेंज के काला कुआं क्षेत्र में घटी.

एक साथ दिखे दो बाघ: मंगलवार सुबह सदर रेंज में सफारी के लिए पहुंचे सैकड़ों पर्यटकों ने बाघिन ST-9 और बाघ ST-2304 को एक साथ देखा. इस दौरान बाघ ST-2304 सफारी ट्रैक के बीचों-बीच जाकर बैठ गया. कुछ ही दूरी पर बाघिन ST-9 जंगल से निकलकर ट्रैक की ओर आती दिखाई दी. बाघिन को अपनी ओर आता देख बाघ ST-2304 उठ खड़ा हुआ और आगे जंगल में चला गया. इसके बाद भी कुछ देर तक पर्यटक बाघिन ST-9 को निहारते रहे. आखिर में दोनों बाघ जंगल के भीतर चले गए.