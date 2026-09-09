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उन्नाव में क्राउन होल्डिंग्स का 2,078 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट, 1700 लोगों को मिलेगा रोजगार

200 प्रत्यक्ष और 1,500 अप्रत्यक्ष नौकरियां: उन्नाव में भूमिपूजन के साथ प्रोजेक्ट की शुरुआत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रोजगार के नए अवसर और उत्पादन की क्षमता: आईएमएलसी के प्लॉट नंबर-4 पर लगभग 40 एकड़ में यह अत्याधुनिक एल्युमिनियम बेवरेज कैन संयंत्र स्थापित किया जाएगा. कंपनी के मुताबिक प्लांट शुरू होने के बाद 200 से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा. इसके अलावा लॉजिस्टिक्स, परिवहन और लोकल सप्लायर नेटवर्क के जरिए 1,500 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे. इस संयंत्र की शुरुआती क्षमता 116.2 करोड़ कैन प्रतिवर्ष होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 178.6 करोड़ कैन तक किया जाएगा.

उन्नाव: उत्तर प्रदेश की एफडीआई (FDI) नीति-2023 के तहत एक और बड़ा विदेशी निवेश धरातल पर उतर गया है. वैश्विक पैकेजिंग कंपनी क्राउन होल्डिंग्स की भारतीय इकाई क्राउन पैकेजिंग इंडिया ने उन्नाव में अपने पहले विनिर्माण संयंत्र का भूमिपूजन किया. उन्नाव के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) में बनने वाला यह भारत का पहला ग्रीनफील्ड प्लांट होगा. करीब 2,078.44 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश से बनने वाला यह प्रोजेक्ट प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा.

नंदी बोले- जमीन पर उतर रही हैं औद्योगिक योजनाएं: समारोह में पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने कहा कि यूपी में अब योजनाएं केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर उतर रही हैं. उन्होंने कहा कि इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय निवेश से वैश्विक कंपनियों का उत्तर प्रदेश के औद्योगिक तंत्र पर विश्वास मजबूत हुआ है. सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है. विभिन्न निवेश नीतियों और प्रोत्साहनों के कारण ही देश-विदेश की बड़ी कंपनियां आज यूपी का रुख कर रही हैं.

सालाना बनेंगे 170 करोड़ कैन: जानिए क्राउन पैकेजिंग के नए प्लांट की पूरी खासियत. (Photo Credit: ETV Bharat)

200 प्रत्यक्ष और 1,500 अप्रत्यक्ष नौकरियां: क्राउन पैकेजिंग इंडिया का गठन मार्च 2026 में हुआ था, जो क्राउन होल्डिंग्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. इस परियोजना का मूल्यांकन राज्य की विशेष एफडीआई प्रोत्साहन नीति-2023 के तहत किया गया है. कार्यक्रम में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार और इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी मौजूद रहे. क्राउन होल्डिंग्स की ओर से ईवीपी दजल्मा नोवाएस जूनियर और प्रेसिडेंट मार्क केचेसन ने शिरकत की.

यूपी की FDI नीति की बड़ी कामयाबी: उन्नाव IMLC में शुरू हुआ एल्युमिनियम कैन संयंत्र का काम (Photo Credit: ETV Bharat)

उन्नाव के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव: यह परियोजना उन्नाव जिले के संपूर्ण औद्योगिक विकास के लिए एक टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है. बड़े विनिर्माण संयंत्र के साथ-साथ यहां वेयरहाउसिंग, परिवहन और लोकल वेंडर नेटवर्क का तेजी से विस्तार होगा. मीडिया से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने कहा कि उन्नाव के लिए यह बेहद खुशी का अवसर है. इतनी बड़ी फैक्ट्री लगने से क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को रोजगार और तरक्की के नए साधन मिलेंगे.

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