BJP प्रदेश अध्यक्ष पर बुलडोजर से बरसे फूल; भीड़ में जेबकतरों ने गायब किए मोबाइल और पैसे
बीजेपी नेता सिद्धार्थ अवस्थी और नवीन राठौर ने बताया कि मोबाइल और पैसे गायब होने की शिकायत सफदरगंज थाने पर दर्ज कराई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : January 13, 2026 at 7:15 AM IST
बाराबंकी: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सोमवार को बाराबंकी पहुंचे. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका स्वागत किया. स्वागत समारोह में उमड़ी भीड़ का फायदा जेबकतरों ने भी जमकर उठाया. कई नेताओं के पैसे और मोबाइल चोरी कर लिए गए.
सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाराबंकी होते हुए अयोध्या जा रहे थे. इस दौरान उनका स्वागत बुलडोजर से पुष्पवर्षा करके किया गया. बाराबंकी के किसान पथ से स्वागत का सिलसिला शुरू हुआ. इसके बाद सफेदाबाद, एसके मैरिज लॉन, लक्ष्बर बजहा, दादरा, सफदरगंज चौराहा, कोटवा सड़क, अहमदपुर टोल प्लाजा, भिटरिया बाइपास और नारायण ढाबे के पास उनका स्वागत किया गया.
आज अवध क्षेत्र प्रवास के दौरान बाराबंकी, सफदरगंज, कोटवा और अहमदनगर टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं और साथियों द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद।— Pankaj Chaudhary (@mppchaudhary) January 12, 2026
मेरे देवतुल्य साथियों, आप सभी का स्नेह, विश्वास और अपनत्व मुझे तथा मेरे संकल्प को नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प प्रदान कर रहा है। pic.twitter.com/InEuK9ls6U
भीड़ में घुसे जेबकतरे: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में उमड़ी हजारों की भीड़ में जेबकतरों का गैंग भी घुस गया और कई नेताओं, कार्यकर्ताओं की जेबें साफ कर दीं. भाजपा नेता डॉ. विवेक सिंह वर्मा ने बताया कि चौपुला तिराहे पर वह प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने पहुंचे थे. इसी भीड़ में उनकी कोट की जेब मे रखे 80 हजार रुपए और पर्स गायब हो गया. उन्होंने बताया कि पर्स में एटीएम कार्ड, आधार कार्ड समेत कई जरूरी कागजात थे.
सफदरगंज चौराहे पर स्वागत करने वाले भाजपा नेता सिद्धार्थ अवस्थी का कीमती मोबाइल गायब हो गया. भाजपा नेता नवीन सिंह राठौर का भी मोबाइल जेबकतरों ने गायब कर दिया. सिद्धार्थ अवस्थी और नवीन राठौर ने बताया कि मोबाइल गायब होने की शिकायत उन्होंने सफदरगंज थाने पर दर्ज कराई है. कई और कार्यकर्ताओं ने भी जेब से पैसे गायब होने की बात बताई है.
प्रदेश अध्यक्ष बोले-लोगों का भ्रम कार्यकर्ता दूर करेंगे: स्वागत कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण को समर्पित कार्यकर्ताओं का विशाल परिवार है. संगठन की असली ताकत उसके कार्यकर्ता हैं. मैं स्वयं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूं और आज पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव केवल चुनाव नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास, सुशासन और राष्ट्रवादी राजनीति की निरंतरता का संकल्प है. अब हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक सशक्त बनाते हुए जनसंपर्क और जनविश्वास की इस लड़ाई में पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाना है.
गरीब तक पहुंच रहा विकास: प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार गरीब, किसान, श्रमिक, महिला और युवा सरकारी योजनाओं के केंद्र में आए हैं. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र के साथ मोदी सरकार बिना भेदभाव के समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचा रही है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था, विकास और गरीब कल्याण तीनों मोर्चों पर ऐतिहासिक काम हुए हैं. इससे प्रदेश तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है.
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कुछ राजनीतिक शक्तियां हैं, जिन्हें न तो देश का विकास रास आता है और न ही गरीबों का आत्मसम्मान. ऐसे लोग भ्रम, झूठ और नकारात्मकता फैलाकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं. भाजपा का कार्यकर्ता हर झूठ का जवाब सच्चाई, सेवा और संगठन की ताकत से देगा.
