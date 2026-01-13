ETV Bharat / state

BJP प्रदेश अध्यक्ष पर बुलडोजर से बरसे फूल; भीड़ में जेबकतरों ने गायब किए मोबाइल और पैसे

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर बुलडोजर से बरसाए फूल. ( Photo Credit: BJP Media Cell )

बाराबंकी: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सोमवार को बाराबंकी पहुंचे. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह उनका स्वागत किया. स्वागत समारोह में उमड़ी भीड़ का फायदा जेबकतरों ने भी जमकर उठाया. कई नेताओं के पैसे और मोबाइल चोरी कर लिए गए. सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाराबंकी होते हुए अयोध्या जा रहे थे. इस दौरान उनका स्वागत बुलडोजर से पुष्पवर्षा करके किया गया. बाराबंकी के किसान पथ से स्वागत का सिलसिला शुरू हुआ. इसके बाद सफेदाबाद, एसके मैरिज लॉन, लक्ष्बर बजहा, दादरा, सफदरगंज चौराहा, कोटवा सड़क, अहमदपुर टोल प्लाजा, भिटरिया बाइपास और नारायण ढाबे के पास उनका स्वागत किया गया. भीड़ में घुसे जेबकतरे: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में उमड़ी हजारों की भीड़ में जेबकतरों का गैंग भी घुस गया और कई नेताओं, कार्यकर्ताओं की जेबें साफ कर दीं. भाजपा नेता डॉ. विवेक सिंह वर्मा ने बताया कि चौपुला तिराहे पर वह प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने पहुंचे थे. इसी भीड़ में उनकी कोट की जेब मे रखे 80 हजार रुपए और पर्स गायब हो गया. उन्होंने बताया कि पर्स में एटीएम कार्ड, आधार कार्ड समेत कई जरूरी कागजात थे. सफदरगंज चौराहे पर स्वागत करने वाले भाजपा नेता सिद्धार्थ अवस्थी का कीमती मोबाइल गायब हो गया. भाजपा नेता नवीन सिंह राठौर का भी मोबाइल जेबकतरों ने गायब कर दिया. सिद्धार्थ अवस्थी और नवीन राठौर ने बताया कि मोबाइल गायब होने की शिकायत उन्होंने सफदरगंज थाने पर दर्ज कराई है. कई और कार्यकर्ताओं ने भी जेब से पैसे गायब होने की बात बताई है.