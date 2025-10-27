ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में छठ पर संध्या अर्घ्य के लिए छठ घाटों पर उमड़ा जन सैलाब

दिल्ली-एनसीआर में छठ का महापर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. लोगों ने घाटों पर सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया.

दिल्ली-एनसीआर में छठ पर्व
दिल्ली-एनसीआर में छठ पर्व (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 27, 2025 at 6:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: लोक आस्था और सूर्य उपासना का पर्व छठ कालिंदी कुंज, ओखला बैराज, नोएडा स्टेडियम समेत 137 स्थानों पर धूमधाम से मनाया जा रहा है. नोएडा में छठ व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने सोमवार की शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की. श्रद्धालुओं ने विभिन्न घाटों पर पूजा करके सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की. इस अवसर पर जगह-जगह रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था. मंगलवार को श्रद्धालु सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करने के साथ ही चार दिवसीय छठ पर्व संपन्न हो जाएगा.

कार्तिक के शुक्ल पक्ष पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला छठ का एक पावन पर्व है. नोएडा में करीब 137 स्थानों पर छठ पर्व मनाया जा रहा है. कई स्थानों पर कृत्रिम रूप से छठ घाट बनाए गए हैं. हिंडन और ओखला के पास यमुना के तट पर प्राकृतिक रूप से लोगों ने डूबते सूर्य को अर्क दिया. किसी प्रकार की गड़बड़ी पैदा ना हो इसके लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन लगाए गए हैं. ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न ना हो इसके लिए रूट डायवर्सन भी किया गया है. इस आयोजन को लेकर ज्वाइंट सीपी कानून व्यवस्था, तीन डीसीपी, तीन एडिशनल डीसीपी सहित सभी एसीपी और थाना प्रभारी की तैनाती की गई है.

छठ पर भक्तिमय हुआ माहौल

व्रती द्वारा सिर पर बांस की टोकरी, सुप में फल, खजूर आदि लाए गए और सूर्य, छठ माता को प्रसाद चढ़ाया गया. साथ ही जल में उतरकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया है. नोएडा स्टेडम में व्रत रखने वाली 76 वर्षीय द्रौपदी देवी ने बताया कि उनके द्वारा करीब 50 सालों से छठ का पर्व किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस पर्व को मनाते समय कई बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है. साथ ही कई ऐसे परहेज किए जाते हैं जो अन्य त्योहारों में नहीं किए जाते हैं. वही पिछले 30 सालों से छठ का व्रत करने वाली चिंता देवी ने बताया कि दर्जनों प्रकार के फूल और फल को चढ़ाया जाता है. साथ ही घर पर भी पकवान बनाए जाते हैं. सभी छठ माता को चढ़ाया जाता है. डूबते सूर्य के अर्क देने के बाद पूजा घाट के पास बनाई गई वेदी के पास पूजा की जाती है. साथ ही सुहगन महिलाओं को सिंदूर लगाया कर उनकी मांग भरी जाती हैँ. उन्होंने बताया कि पति और बच्चों के साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों की लंबी आयु के लिए छठ माता का पूजा किया जाता है.

भगवान सूर्य की पूजा

नहाय खाय के साथ शुरू हो कर ये पर्व सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही समाप्त हो जाएगा. इस पर्व में भगवान सूर्य की पूजा का काफी महत्व है. इस दौरान छठ मइया के भजनों और लोक गीतों की बयार बहती है, जिससे सारा वातावरण भक्तिमय नजर आता है. सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कई लोग अपने परिवार के साथ घर लौट गए, तो कुछ लोग घाट पर ही रुक गए. वह रात घाट पर ही बिताएंगे और सूर्य देव के उगने का इंतजार करेंगे.

वहीं, पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नोएडा जोन के विभिन्न क्षेत्रों में छठ पूजा के अवसर पर बनाए गए घाटों का निरीक्षण किया. इस के दौरान पूजा स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण तथा फायर टेंडर की उपलब्धता जैसी व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया गया. छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर नोएडा जोन के अधिकारियों ने आयोजकों के साथ बैठक भी की.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

CHHATH PUJA IN DELHI NCR
CHHATH GHATS IN DELHI
PEOPLE IN NOIDA STADIUM FOR CHHATH
नोएडा में छठ पूजा
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.