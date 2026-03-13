ETV Bharat / state

नूंह में अलविदा जुमे पर मस्जिदों में उमड़ी भीड़, मुल्क की अमन-शांति के लिए मांगी दुआएं

रमजान में अलविदा जुमे की खास अहमियत: नमाज के दौरान इमामों ने रमजान की बरकतों, इंसानियत, भाईचारे और मुल्क में अमन-शांति के लिए विशेष दुआ कराई. रमजान के महीने में अलविदा जुमे की खास अहमियत मानी जाती है. यह रमजान का आखिरी शुक्रवार होता है. इसलिए मुसलमान इस दिन को इबादत, तिलावत-ए-कुरआन और दुआ के साथ खास तरीके से मनाते हैं.

नूंहः रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को अलविदा जुमे के अवसर पर क्षेत्र की मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सुबह से ही मस्जिदों में रोजेदारों और नमाजियों का आना शुरू हो गया था.

जहन्नम से निजात का होता है रमजान का आखिरी अशराः पापड़ा मोड़ मस्जिद पिनगवां के शाही इमाम मौलाना गुलाम असरुद्दीन बताते हैं कि "रमजान का आखिरी अशरा जहन्नम से निजात का होता है. इसलिए इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने और जरूरतमंदों की मदद करने की नसीहत दी जाती है. इस बार रमजान के पूरे महीने में चार जुमे की नमाज अदा की गई, जिनमें हर जुमे पर बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिदों में पहुंचे."

चांद नजर आने पर मनेगा ईद-उल-फितर का त्योहारः उन्होंने कहा कि "अलविदा जुमे के अवसर पर भी लोगों ने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी और समाज में अमन-चैन कायम रहने की दुआ की. नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक-दूसरे को अलविदा जुमे की मुबारकबाद दी. इधर, जुमे की नमाज के बाद बाजारों में भी रौनक बढ़ गई. लोगों ने ईद-उल-फितर को लेकर कपड़े, जूते, सेवइयां और अन्य जरूरी सामान की खरीदारी की. रमजान के महीने में अब करीब छह से सात दिन शेष रह गए हैं. इसके बाद चांद नजर आने पर ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा."

खुशी का दिन होता है ईदः मौलाना ने बताया कि ईद का त्योहार चांद दिखाई देने पर निर्भर करता है. यदि 29 रमजान को चांद नजर आता है तो शुक्रवार को ईद-उल-फितर मनाई जाएगी. अगर चांद 30 रमजान को दिखाई देता है तो शनिवार को ईद का त्योहार मनाया जाएगा. मुस्लिम समाज के लिए ईद- उल-फितर सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है. पूरे महीने रोजा रखने के बाद ईद का दिन खुशी और आपसी भाईचारे का संदेश लेकर आता है. इसी कारण लोग पूरे रमजान में इबादत के साथ-साथ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं. आने वाले दिनों में ईद के करीब आते ही बाजारों में भीड़ और बढ़ने की उम्मीद है.