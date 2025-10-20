ETV Bharat / state

पारंपरिक सामानों से गुलजार हुआ बाजार, चारों ओर दीपावली की रौनक

दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक है. चीजें महेंगी हैं पर लोग पारंपरिक वस्तुएं खरीदने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं.

Diwali Festival 2025
दिवाली के दौरान बाजारों में रौनक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 20, 2025 at 3:15 PM IST

3 Min Read
रांची: दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक है. इस अवसर पर बिकने वाली पारंपरिक चीजों के अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ दीपावली के बाजार में ही दिखेंगी. फल-फूल से लेकर धान का लावा, पान और मिट्टी के रंग-बिरंगे सामान खासकर मिट्टी की घंटियां, छोटे-छोटे हाथी, घोड़े, गुड़िया, घर, झूले, दीप और चूल्हा-चौका से बाजार गुलजार है.

आज भलें ही आधुनिकता के दौर में पर्व त्योहार का रूप बदल रहा हो, मगर इसे पारंपरिक रुप से मनाने वाले आज भी इस मौके पर उपयोग में आने वाले सामान को जरूर खरीदने निकल जाते हैं. दीपावली बाजार से सजा रांची का हरमू बाजार में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाह है. दीपावली की खरीददारी करने आई सुनीता गुप्ता कहती हैं कि उन्होंने लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के अलावा फल-फूल, पांच तरह का अनाज आदि सामान खरीद लिया है. उन्हें यह त्योहार बेहद ही पसंद है और जो उन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा इस पर्व को मनाने का तरीका सीखा है. वह अपने बच्चों को भी यह बताकर सिखाना चाहती हैं.

दीपावली की खरीदारी पर बात करते ग्राहक (Etv Bharat)

परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैंः के.पी. गुप्ता

के.पी. गुप्ता इस त्योहार को पारंपरिक रूप से मनाने में विश्वास करते नजर आए. ईटीवी भारत संवाददाता के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि समय भले ही बदल रहा हो मगर हमारा त्योहार को मनाने का तरीका आज भी वही है जिसे हमने अपने बाप-दादा को मनाते हुए देखा था.

महंगाई के बावजूद त्योहार का उत्साह पड़ा भारी

महंगाई के बावजूद त्योहार को लेकर लोगों का उत्साह भारी पड़ता हुआ दिखा. जो गेंदा फूल की माला सामान्य दिन में 30 रुपया में बिकता था आज वह 70 रुपया में बिकता नजर आया. इसी तरह से नया धान की बाली 20-30 रुपया, पान का पत्ता-5 रुपया पीस, कमल फूल-30 से 40 रुपये प्रति पीस में बिकता हुआ नजर आया.

बात यदि मिट्टी के बने दीया की करें तो सामान्य दीया 150 रुपया प्रति सैकड़ा और डिजाइनदार दीया 20 रुपया से लेकर 50 रुपया प्रति पीस तक बिकता रहा. इस मौके पर घरों में खीर बनाने की परंपरा है, इसको लेकर बाजार में दूध की डिमांड सुबह से बनी रही. 10 बजे के बाद दूध की भी किल्लत देखी गई, हालांकि कुछ दुकानदारों ने बताया कि सुबह में सप्लाई कम हुआ था. बहरहाल दीपोत्सव को लेकर उत्साह चरम पर है और लोग बड़े ही उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं.

