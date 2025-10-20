ETV Bharat / state

पारंपरिक सामानों से गुलजार हुआ बाजार, चारों ओर दीपावली की रौनक

रांची: दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक है. इस अवसर पर बिकने वाली पारंपरिक चीजों के अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ दीपावली के बाजार में ही दिखेंगी. फल-फूल से लेकर धान का लावा, पान और मिट्टी के रंग-बिरंगे सामान खासकर मिट्टी की घंटियां, छोटे-छोटे हाथी, घोड़े, गुड़िया, घर, झूले, दीप और चूल्हा-चौका से बाजार गुलजार है.

आज भलें ही आधुनिकता के दौर में पर्व त्योहार का रूप बदल रहा हो, मगर इसे पारंपरिक रुप से मनाने वाले आज भी इस मौके पर उपयोग में आने वाले सामान को जरूर खरीदने निकल जाते हैं. दीपावली बाजार से सजा रांची का हरमू बाजार में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाह है. दीपावली की खरीददारी करने आई सुनीता गुप्ता कहती हैं कि उन्होंने लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के अलावा फल-फूल, पांच तरह का अनाज आदि सामान खरीद लिया है. उन्हें यह त्योहार बेहद ही पसंद है और जो उन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा इस पर्व को मनाने का तरीका सीखा है. वह अपने बच्चों को भी यह बताकर सिखाना चाहती हैं.

दीपावली की खरीदारी पर बात करते ग्राहक (Etv Bharat)

परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैंः के.पी. गुप्ता

के.पी. गुप्ता इस त्योहार को पारंपरिक रूप से मनाने में विश्वास करते नजर आए. ईटीवी भारत संवाददाता के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि समय भले ही बदल रहा हो मगर हमारा त्योहार को मनाने का तरीका आज भी वही है जिसे हमने अपने बाप-दादा को मनाते हुए देखा था.

महंगाई के बावजूद त्योहार का उत्साह पड़ा भारी