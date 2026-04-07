ETV Bharat / state

धारचूला में पोटर की भर्ती में उमड़ी युवाओं की भीड़, कई प्रदेशों से पहुंचे युवा

धारचूला में पोटर की भर्ती में युवाओं की भीड़ उमड़ रही है. भर्ती के लिए कई प्रदेशों से युवा यहां पहुंचे हैं.

Etv Bharat
धारचूला में पोटर भर्ती में उमड़ी युवाओं की भीड़ (Photo-Local Resident)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 7, 2026 at 8:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ के धारचूला में पोटर की भर्ती शुरू हो गई है. भर्ती के लिए यूपी, हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के दो हजार से अधिक युवा यहां पहुंचे हैं. पहले दिन 525 युवा दौड़ में सफल रहे, यह भर्ती चार दिन तक चलेगी. चयनित 600 पोटर्स का 179 दिन तक अस्थायी अनुबंध रहेगा. पंचशूल ब्रिगेड की कुमाऊं हिल पोर्टर कंपनी द्वारा छह अप्रैल से 10 अप्रैल तक चार दिवसीय पोटर्स भर्ती का आयोजन किया जा रहा है. इसमें कुल 600 पोटर्स के पदों पर भर्ती होनी है. इस भर्ती में देश के उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से दो हजार से अधिक युवा धारचूला पहुंचे. युवाओं के लिए रोडवेज ने टनकपुर से धारचूला के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया. जबकि प्रशासन ने युवाओं के लिए रहने के साथ पानी की व्यवस्था की.

सोमवार चार बजे सुबह से ही युवा कुमांऊ स्काउट की फायरिंग रेंज ग्राउंड में पहुंचने लगे थे. एक हजार युवाओं ने दौड़े जिसमें 525 युवा सफल रहे. दौड़ में सफल रहे युवाओं का सेना के मेडिकल अधिकारियों की टीम द्वारा मेडिकल समेत अन्य जांच प्रक्रिया पूरी की जाएगी. शेष युवाओं की दौड़ मंगलवार यानि आज होगी. सेना द्वारा अस्थायी रूप से पोर्टरों की तैनाती की जाती है. यह नौकरी केवल 179 दिनों के लिए ही होगी. इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों से युवा इस नौकरी को पाने के लिए 600 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय कर सीमांत धारचूला पहुंचे हैं.

पोर्टर्स की भर्ती के लिए मैदानी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवाओं के आने के बाद रोडवेज ने टनकपुर से धारचूला के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया है. मिली जानकारी के अनुसार शनिवार शाम से ही टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए अतिरिक्त बसें संचालित की जा रही हैं. पोटर्स भर्ती में बाहरी प्रदेशों से आए युवाओं के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से रहने और पानी की व्यवस्था की गई है. एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि भर्ती में बाहरी प्रदेशों से आए युवाओं के लिए ब्लॉक सभागार, स्टेडियम, जीजीआईसी और जीआईसी आदि जगहों पर रहने के साथ पानी की व्यवस्था की गई है. रविवार को लगभग 500 से अधिक युवाओं ने इन जगहों पर रात्रि विश्राम किया. युवाओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर खुशी व्यक्त की है.

पढ़ेंः

TAGGED:

पिथौरागढ़ पोटर्स भर्ती
धारचूला पोटर्स भर्ती भीड़
DHARCHULA PORTERS RECRUITMENT
PITHORAGARH LATEST NEWS
PITHORAGARH PORTERS RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.