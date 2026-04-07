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धारचूला में पोटर की भर्ती में उमड़ी युवाओं की भीड़, कई प्रदेशों से पहुंचे युवा

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ के धारचूला में पोटर की भर्ती शुरू हो गई है. भर्ती के लिए यूपी, हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के दो हजार से अधिक युवा यहां पहुंचे हैं. पहले दिन 525 युवा दौड़ में सफल रहे, यह भर्ती चार दिन तक चलेगी. चयनित 600 पोटर्स का 179 दिन तक अस्थायी अनुबंध रहेगा. पंचशूल ब्रिगेड की कुमाऊं हिल पोर्टर कंपनी द्वारा छह अप्रैल से 10 अप्रैल तक चार दिवसीय पोटर्स भर्ती का आयोजन किया जा रहा है. इसमें कुल 600 पोटर्स के पदों पर भर्ती होनी है. इस भर्ती में देश के उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से दो हजार से अधिक युवा धारचूला पहुंचे. युवाओं के लिए रोडवेज ने टनकपुर से धारचूला के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया. जबकि प्रशासन ने युवाओं के लिए रहने के साथ पानी की व्यवस्था की.

सोमवार चार बजे सुबह से ही युवा कुमांऊ स्काउट की फायरिंग रेंज ग्राउंड में पहुंचने लगे थे. एक हजार युवाओं ने दौड़े जिसमें 525 युवा सफल रहे. दौड़ में सफल रहे युवाओं का सेना के मेडिकल अधिकारियों की टीम द्वारा मेडिकल समेत अन्य जांच प्रक्रिया पूरी की जाएगी. शेष युवाओं की दौड़ मंगलवार यानि आज होगी. सेना द्वारा अस्थायी रूप से पोर्टरों की तैनाती की जाती है. यह नौकरी केवल 179 दिनों के लिए ही होगी. इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों से युवा इस नौकरी को पाने के लिए 600 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय कर सीमांत धारचूला पहुंचे हैं.