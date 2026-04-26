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रोजगार मेले में उमड़ी युवाओं की भीड़, 74 कंपनियों ने दिया युवाओं को सुनहरा अवसर

रुद्रपुर: उत्तराखंड के काशीपुर में स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा कुमाऊं जोन के लिए एक भव्य एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया. इस मेले का मुख्य उद्देश्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें सीधे उद्योगों से जोड़ना था. कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि धन सिंह रावत द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया.

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और आवश्यक कौशल प्रदान किया जाए, ताकि वे पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे रोजगार प्राप्त कर सकें. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे युवाओं को “स्किल डेवलपमेंट” के साथ-साथ रोजगार के बेहतर अवसर मिलें और वे आत्मनिर्भर बन सकें.

रोजगार मेले में कुल 74 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया, जिन्होंने विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए. इस दौरान कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेजों से आए लगभग 1,296 छात्र-छात्राओं ने मेले में उत्साहपूर्वक भागीदारी की. छात्रों ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद किया, इंटरव्यू दिए और अपने करियर की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की. कार्यक्रम में मौजूद त्रिलोक सिंह चीमा ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के रोजगार मेले छात्रों के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं, क्योंकि इससे उन्हें उद्योगों की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने का अवसर मिलता है.