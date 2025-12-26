ETV Bharat / state

दिल्ली के प्रदूषण से राहत पाने के लिए सैलानियों ने किया नैनीताल का रुख, क्रिसमस को बनाया यादगार

रामनगर: जिले के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों रामनगर, छोई, ढेला, ढिकुली और नैनीताल में क्रिसमस का त्योहार इस बार खास उत्साह और रौनक के साथ मनाया गया. क्रिसमस के अवसर पर यहां स्थित रिसॉर्ट्स में देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर दिल्ली-एनसीआर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे. ठंडी रातों और पहाड़ों के शांत वातावरण में पर्यटकों ने देर रात तक अलग-अलग रिसॉर्ट्स में क्रिसमस सेलिब्रेशन का भरपूर आनंद लिया. क्रिसमस को लेकर सभी रिसॉर्ट्स को विशेष रूप से सजाया गया था. बच्चों के लिए सांता क्लॉज खास आकर्षण रहे. सांता क्लॉज की वेशभूषा में कलाकार बच्चों को टॉफियां, चॉकलेट और गिफ्ट्स बांटते नजर आए, जिससे बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावक भी बेहद खुश दिखाई दिए.

रिसॉर्ट्स में क्रिसमस के मौके पर विशेष डिनर, केक कटिंग, डीजे नाइट और बोनफायर जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया, पर्यटकों ने देर रात तक म्यूजिक, डांस और पारिवारिक माहौल में क्रिसमस का जश्न मनाया. कई रिसॉर्ट्स में प्रकृति के बीच शांत और सुकून भरा माहौल पर्यटकों को खासा भाया. पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर क्रिसमस की रात दिल्ली के खराब AQI लेवल से दूर कॉर्बेट पार्क से लगे रिसॉर्ट्स को चुना. पर्यटकों का कहना है कि दिल्ली में जहां प्रदूषण गंभीर समस्या बना हुआ है, वहीं कॉर्बेट क्षेत्र का AQI लेवल काफी कम और हवा बेहद साफ है. ऐसे में यहां क्रिसमस मनाना न केवल आनंददायक रहा, बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहतर अनुभव साबित हुआ.