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300 फीट से गिरता दमोह झरना बना हॉटस्पॉट: 4 राज्यों से पहुंच रहे पर्यटक, रास्ता अब भी दुर्गम

दमोह झरने की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए मुरैना, ग्वालियर, भिंड, आगरा, मथुरा, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर सहित आसपास के जिलों से पर्यटक पहुंच रहे हैं. बारिश के बाद पहाड़ी क्षेत्र में हरियाली और झरने का तेज बहाव पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. लोग झरने के आसपास पहुंचकर मोबाइल फोन और कैमरों में प्राकृतिक नजारों को कैद कर रहे हैं.

धौलपुर: बारिश के मौसम के साथ ही धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में स्थित दमोह झरना पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है. करौली-धौलपुर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित इस प्राकृतिक झरने का मनमोहक दृश्य देखने के लिए राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. करीब 300 फीट की ऊंचाई से गिरते झरने का नजारा पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहा है.

दुर्गम रास्तों से होकर पहुंचना पड़ता है झरने तक: जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित दमोह झरना प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत है, लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. झरने तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को दुर्गम और उबड़-खाबड़ रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है. बारिश के दौरान रास्ते और अधिक कठिन हो जाते हैं, जिससे वाहनों और बाइक सवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. झरने के निचले हिस्से तक पहुंचने के दौरान फिसलन और ऊबड़-खाबड़ रास्ते के कारण हादसे का खतरा भी बना रहता है. इसके बावजूद प्राकृतिक सौंदर्य के आकर्षण में बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं.

ग्रामीणों ने सुविधाएं विकसित करने की उठाई मांग: स्थानीय ग्राम पंचायत झिरी की सरपंच संजू परमार ने बताया कि बरसात के मौसम में पूरा जंगल क्षेत्र बेहद रमणीक हो जाता है. बड़ी संख्या में आमजन के साथ अधिकारी और परिवार भी दमोह झरने का आनंद लेने पहुंचते हैं. कई लोग यहां पिकनिक और मनोरंजन के लिए भी आते हैं. झरने तक पहुंचने के लिए अभी तक बेहतर और सुरक्षित मार्ग विकसित नहीं किया गया है. उबड़-खाबड़ रास्तों से होकर वाहन और बाइक झरने तक पहुंचते हैं, जिससे पर्यटकों को काफी परेशानी होती है.

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पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की संभावनाएं: सरपंच संजू का कहना था कि दमोह झरना प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होने के साथ-साथ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है. प्रशासन की ओर से यहां सुरक्षित पहुंच मार्ग, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, संकेतक और अन्य आवश्यक पर्यटक सुविधाएं विकसित की जाए तो यह क्षेत्र प्रदेश के प्रमुख मानसूनी पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है.