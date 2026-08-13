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आइये न हमरा बिहार में.. आपने नहीं देखा होगा ये खूबसूरत वॉटरफॉल, भूल जाएंगे देहरादून और मसूरी

रोहतास के तुतला भवानी धाम में कैमूर पहाड़ी का मानसूनी जलप्रपात, प्राचीन मंदिर और प्रकृति-आस्था का संगम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है. रिपोर्ट-रवि कुमार

Rohtas Tutla Bhawani Dham
कैमूर पहाड़ी का जलप्रपात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 13, 2026 at 1:59 PM IST

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रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ियों की तलहटी में बसा तुतला भवानी धाम इन दिनों पर्यटकों और श्रद्धालुओं का विशेष आकर्षण बन गया है. मानसून के मौसम में पहाड़ों से उतरती जलधाराएं करीब 180 से 200 फीट की ऊंचाई से गिरकर वॉटरफॉल का रूप ले लेती हैं. दूधिया पानी की तेज धारा, चारों ओर हरी-भरी पहाड़ियां और कल-कल बहती कछुअर नदी पूरे इलाके को किसी सुंदर प्राकृतिक चित्र की तरह सजा देती हैं.

पहाड़, नदी और हरियाली का मनमोहक मेल: जब पहाड़ों पर हुई बारिश का पानी ऊंची चट्टानों से नीचे गिरता है तो आसपास का वातावरण पानी की फुहार से भर जाता है. सुबह की धूप में चमकती पानी की बूंदें नजारे को और भी आकर्षक बना देती है. स्थानीय लोगों के अनुसार मानसून में झरने की खूबसूरती चरम पर होती है, जिसके कारण रोहतास ही नहीं, बिहार के विभिन्न जिलों से परिवार और दोस्तों के समूह यहां पहुंच रहे हैं.

Rohtas Tutla Bhawani Dham
मां तुतला भवानी इको पार्क (ETV Bharat)

प्राचीन मंदिर आस्था का केंद्र: झरने के साथ ही यहां मां तुतला भवानी का प्राचीन मंदिर स्थित है. मान्यता है कि मां दुर्गा यहां महिषासुर मर्दिनी के अष्टभुजी स्वरूप में विराजमान हैं. पहाड़ों और गुफा नुमा चट्टानों के बीच बना यह मंदिर धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया है. दूर-दूर से श्रद्धालु मां के दर्शन करने और मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना लेकर पहुंचते हैं.

800 से 1200 वर्ष पुरानी मान्यता: मंदिर को करीब 800 से 1200 वर्ष पुराना बताया जाता है. स्थानीय मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में कैमूर पहाड़ियों की कंदराओं में मां की प्रतिमा दिखाई दी थी. तत्कालीन राजा धवल प्रताप ने 19 अप्रैल 1158 को यहां प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी. तब से लगातार पूजा-अर्चना की परंपरा चली आ रही है. यह स्थान सिद्ध पीठ माना जाता है.

Rohtas Tutla Bhawani Dham
तुतला भवानी धाम (ETV Bharat)

साल भर टपकती अमृत बूंदें: मंदिर के ऊपर स्थित चट्टान से साल भर पानी की बूंदें टपकती रहती हैं. गर्मी हो या बरसात, ये बूंदें निरंतर गिरती रहती हैं. श्रद्धालु इन्हें सामान्य पानी नहीं, बल्कि मां का आशीर्वाद और अमृत बूंद मानते हैं. मंदिर के पुजारी नुनु बाबा और स्थानीय लोग इस मान्यता को श्रद्धा से जोड़ते हैं.

पर्यटकों की बढ़ती भीड़: पिछले कुछ वर्षों में तुतला भवानी धाम और आसपास के प्राकृतिक स्थलों को देखने आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. युवा वर्ग विशेष रूप से इस जगह को पसंद कर रहा है. लोग झरने और पहाड़ियों की तस्वीरें व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, जिससे दूसरे जिलों और राज्यों के लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच रही है.

Rohtas Tutla Bhawani Dham
पर्यटकों की भीड़ (ETV Bharat)

दक्षिण भारत के स्थलों से तुलना: कई पर्यटक यहां पहुंचने के बाद इस जगह की तुलना दक्षिण भारत के प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थलों से करने लगते हैं. कैमूर की पहाड़ियों के बीच खड़ी चट्टानें और गिरता झरना ऐसा दृश्य पैदा करते हैं मानो बिहार की धरती पर प्रकृति ने अपना अलग संसार रच दिया हो. पानी की आवाज, पक्षियों की चहचाहट और हरियाली पर्यटकों को शहर की भाग-दौड़ से दूर ले जाती है.

इको टूरिज्म की बड़ी संभावना: स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर क्षेत्र को बेहतर पर्यटन सुविधाओं से जोड़ा जाए तो रोहतास बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी पहचान बना सकता है. धार्मिक पर्यटन के साथ इको टूरिज्म की भी अच्छी संभावना है. कैमूर पहाड़ियों का प्राकृतिक सौंदर्य, वॉटरफॉल, नदी और प्राचीन मंदिर इसे संपूर्ण पर्यटक गंतव्य बना सकते हैं.

पर्यटकों के अनुभव: मधेपुरा से आई पर्यटक अर्चना कुमारी ने कहा, “जितना सुना था उससे ज्यादा पाया. बिहार में इस तरह का वॉटरफॉल कहीं नहीं देखने को मिलेगा.” एक अन्य पर्यटक रिया तिवारी ने बताया, “यहां का नजारा देखकर जाने का मन नहीं होता. प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम है जो एक बार आने के बाद बार-बार बुलाता है.”

"मधेपुरा से आना हुआ है, यहां की खूबसूरती देखकर मन खुश हुआ. जितना सुना था उससे ज्यादा पाया. बिहार में इस तरह का वॉटरफॉल कही नहीं देखने को मिलेगा."-अर्चना कुमारी, पर्यटक

बिहार की सीमा में ही छिपी खूबसूरती: बिहार को आमतौर पर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है, लेकिन राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती भी कम नहीं है. तुतला भवानी धाम इसका शानदार उदाहरण है. अगर आप बारिश के मौसम में बिहार घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रोहतास के इस धाम को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें. यहां पहुंचकर एहसास होगा कि प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए हमेशा राज्य की सीमाओं से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती.

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