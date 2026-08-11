ETV Bharat / state

सावन शिवरात्रि पर अलवर के शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, गंगाजल से हुआ जलाभिषेक

हरिद्वार से कावड़ गंगाजल लेकर आए भक्त मंदिर परिसर में भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं.

Crowds of Kanwariyas In Alwar
कावड़ लेकर आए शिवभक्त (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: सावन मास के पावन अवसर पर मंगलवार को सावन शिवरात्रि पर शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी. हरिद्वार से कावड़ और डाक कावड़ लेकर पहुंचे कावड़ियों ने सुबह से ही पवित्र गंगाजल भगवान शिव को अर्पित किया. इस दौरान मंदिर परिसर 'बम बम भोले' के जयकारों से गूंज उठे. अलवर शहर के प्राचीन मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगीं. भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान का जलाभिषेक और विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते नजर आए.

कावड़ और डाक कावड़ के साथ पहुंचे भक्त: शिव भक्त व पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर ने बताया कि सावन माह में हरिद्वार से कावड़ लाने का उत्साह भोले के भक्तों में देखने को मिलता है. हरिद्वार से कावड़ लेकर आए भक्त मंदिर परिसर पहुंचकर शुद्ध जल से भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं.

पढ़ें: Explainer: Kanwar Yatra निकालने पर मिलता है अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य, जानें नियम और कितने प्रकार के होते हैं कांवड़

उन्होंने बताया कि शहर के अधिकांश मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई हैं. कावड़ियों की मौजूदगी से मंदिरों में भक्ति का माहौल बना हुआ है. डीजे की धुनों पर झूमते हुए कावड़िए शिवालयों तक पहुंचे. वहीं डाक कावड़ लाने वाले कावड़ियों की टोलियां भी शिव भजनों पर झूमते हुए मंदिर पहुंचीं और पवित्र जल से भोलेनाथ का अभिषेक कराया.

हरिद्वार और गंगोत्री के जल से किया जलाभिषेक: अलवर शहर के कंपनी बाग स्थित शिव मंदिर में संस्था की ओर से शहरवासियों को हरिद्वार और गंगोत्री से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक का अवसर मिला. बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ मंदिर परिसर पहुंचे और शुद्ध जल अर्पित कर मनोकामनाएं मांगीं. सावन शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में कावड़ियों के आगमन को देखते हुए अलवर पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्थाओं में मुस्तैद रही.

TAGGED:

SHIVA TEMPLES IN ALWAR
CROWN IN TEMPLES ON SAWAN SHIVRATRI
शिवजी का गंगाजल से जलाभिषेक
CROWDS OF KANWARIYAS IN ALWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.