शिवमयी हुई छोटी काशी: महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी आस्था की भीड़, 'जैघड़' चढ़ाने की परंपरा साकार

जयपुर: महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गुलाबी नगरी पूरी तरह शिवमय हो उठी. रविवार अलसुबह से ही छोटी काशी हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजती रही. शहर के प्रमुख शिवालयों में भक्तों का रेला उमड़ा और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लग रही. विशेष रूप से ताड़केश्वर महादेव मंदिर, झारखंड महादेव मंदिर, चमत्कारेश्वर महादेव और रोजगारेश्वर महादेव मंदिर आस्था के बड़े केंद्र बने रहे. भीड़ को देखते पुलिस और मंदिर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए, ताकि श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित ढंग से दर्शन कराए जा सकें.

भोर से ही उमड़ी आस्था की भीड़: जयपुर की बसावट से पहले स्थापित माने जाने वाले ताड़केश्वर महादेव मंदिर में तड़के मंगला आरती के साथ पूजा-अर्चना का क्रम शुरू हुआ. आरती के बाद जैसे ही कपाट खुले, श्रद्धालुओं की कतार लंबी होती चली गईं. हाथों में जल से भरे गंगासागर, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, मोगरी, गाजर और बेर से सजी थालियां लिए भक्त बाबा के दरबार में पहुंचे. भक्तों ने जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर भोलेनाथ का शृंगार किया. मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन, शिव तांडव स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र के जाप से वातावरण भक्तिमय बना रहा. महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए. कई श्रद्धालुओं ने रात्रि जागरण कर उपवास के साथ पूजा-अर्चना की.

जैघड़ चढ़ाने की परंपरा : महाशिवरात्रि पर शिवालियों में जैघड़ चढ़ाने की परंपरा साकार हुई. जहां नव दंपती और नवजात के माता-पिता को सिर पर दो घड़े (कलश) लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे. उनकी ओर से गन्ने का रस और दुग्ध अभिषेक किया गया. एक श्रद्धालु ने बताया कि छोटी काशी की ये पुरानी परंपरा है, जिसका निर्वहन आज की पीढ़ी भी कर रही है.

बड़ी चौपड़ से बैरिकेडिंग, 100 जवान तैनात : भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ी चौपड़ से ही बैरिकेडिंग कर कतारों को व्यवस्थित किया गया. पुलिस प्रशासन ने 100 से ज्यादा जवान लगा रखे थे. सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी गई. मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया, ताकि आवागमन सुचारु रहे. सेवा-पूजा में लगे पंडित गोपाल ने बताया कि बाबा ताड़केश्वरनाथ भोले भंडारी हैं, जो मात्र जल, धतूरा और आंकड़े के फूल अर्पित करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं. श्रद्धालुओं ने कहा कि वे सुबह से लाइन में लगे और लंबे इंतजार के बाद दर्शन का अवसर मिला. हर वर्ष वे इसी श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि मनाते हैं और घरों में भी भगवान का विशेष शृंगार करते हैं.

छोटे बड़े हर शिवालय में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब : उधर, वैशाली नगर स्थित द्रविड़ शैली में निर्मित झारखंड महादेव मंदिर के बाहर भी सुबह से ही लंबी कतारें देखी गईं. घंटों इंतजार के बाद भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन का अवसर मिला. यहां भी पुलिस प्रशासन चाक-चौबंद नजर आया. इसी तरह छोटी चौपड़ स्थित रोजगारेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा. मुख्य मार्ग पर मंदिर होने के कारण यहां सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए. इसी तरह अर्द्धनारीश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए लोग बनी पार्क से चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे.