घने जंगल के बीच है मां सुरेश्वरी देवी मंदिर, कई किमी पैदल दरबार पहुंचते हैं श्रद्धालु, नवमी पर उमड़ी भीड़
हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित मां सुरेश्वरी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 19, 2026 at 12:28 PM IST
हरिद्वार: देशभर में आज दुर्गा अष्टमी और रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. नवरात्र के पावन दिनों में हरिद्वार के सुरेश्वरि मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है. हरिद्वार से आठ किलोमीटर दूर राजाजी टाइगर रिजर्व घने जंगल के बीच सूरकूट पर्वत पर मां सुरेश्वरि देवी मंदिर स्थित है. वैसे तो सालभर इस पौराणिक मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में मंदिर की छठा अलग ही देखने को मिलती. मान्यता है कि यहां सुर पर्वत पर इंद्र आदि देवताओं ने मां भगवती की तपस्या की थी और प्रसन्न होकर मां भगवती ने देवताओं को राक्षसों से मुक्ति दिलाई थी. सुर यानी देवता को मुक्ति दिलाने के बाद मां भगवती सुरेश्वरी देवी के रूप में पूजी जाने लगी.
घने जंगल के बीच इस मंदिर में मां भगवती सिद्धपीठ के रूप में विराजमान है, मा भगवती को यहां सुरेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है. पुजारियों के अनुसार, स्कंदपुराण के केदारखंड में भी इस मंदिर का उल्लेख है. मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं,
प्राचीन काल में जब चंद्रवंशी राजा रजी के पुत्रों ने देवलोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने इसी सूरकूट पर्वत पर मां भगवती की स्तुति की थी. स्तुति से प्रसन्न होकर मां भगवती ने देवराज इंद्र को दर्शन दिए और असुरों से मुक्ति दिलाई. उसके बाद इसी स्थान पर मां भगवती विराजमान हो गई और आज तक भक्तों का कल्याण करती आ रही है.
-कीर्ति महाराज, मुख्य पुजारी, सुरेश्वरि देवी मंदिर-
मंदिर ट्रस्टियों के मुताबिक, यहां सालभर भक्तों की भीड़ जमा रहती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है.
हरिद्वार शहर से 8 किलोमीटर दूर जंगल की दूरी तय करके भक्त मां सुरेश्वरि देवी का आशीर्वाद लेने मंदिर आते हैं. मान्यता है कि मां सुरेश्वरि देवी अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है. आज तक इस दरबार से कोई खाली नहीं गया. राजाजी टाइगर रिजर्व के इस घने जंगल में गुलदार और हाथी जैसे कई खतरनाक जानवर भी रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आज तक मंदिर जाने वाले किसी भी श्रद्धालु को इन जानवरों ने नुकसान नहीं पहुंचाया. हालांकि बरसात के दिनों में मंदिर मार्ग में बहने वाली बरसाती नदी में पानी आ जाता है, एहतियात के तौर पर राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन मंदिर जाने पर रोक लगा देता है. बरसात समाप्त होते ही मंदिर में फिर से रौनक लौट आती है.
गौरतलब है कि सुरेश्वरि देवी मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था अटल है. इसी आस्था के बल पर आबादी से दूर घने जंगल के बीच से गुजरकर श्रद्धालु मां सुरेश्वरि देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने जरूर जाते हैं. राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल के बीच ऊंची पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है. वन नियमों के कारण यहां शोर शराबा नहीं किया जा सकता. पूर्व में एक मंत्री के बेटे की शादी तक पर यहां रोक लगा दी गई थी.
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