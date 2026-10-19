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घने जंगल के बीच है मां सुरेश्वरी देवी मंदिर, कई किमी पैदल दरबार पहुंचते हैं श्रद्धालु, नवमी पर उमड़ी भीड़

अष्टमी और नवमी पर मां सुरेश्वरी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: देशभर में आज दुर्गा अष्टमी और रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. नवरात्र के पावन दिनों में हरिद्वार के सुरेश्वरि मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है. हरिद्वार से आठ किलोमीटर दूर राजाजी टाइगर रिजर्व घने जंगल के बीच सूरकूट पर्वत पर मां सुरेश्वरि देवी मंदिर स्थित है. वैसे तो सालभर इस पौराणिक मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में मंदिर की छठा अलग ही देखने को मिलती. मान्यता है कि यहां सुर पर्वत पर इंद्र आदि देवताओं ने मां भगवती की तपस्या की थी और प्रसन्न होकर मां भगवती ने देवताओं को राक्षसों से मुक्ति दिलाई थी. सुर यानी देवता को मुक्ति दिलाने के बाद मां भगवती सुरेश्वरी देवी के रूप में पूजी जाने लगी.

घने जंगल के बीच इस मंदिर में मां भगवती सिद्धपीठ के रूप में विराजमान है, मा भगवती को यहां सुरेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है. पुजारियों के अनुसार, स्कंदपुराण के केदारखंड में भी इस मंदिर का उल्लेख है. मंदिर के मुख्य पुजारी बताते हैं,