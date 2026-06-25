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निर्जला एकादशी पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हरकी पैड़ी पर लगाई आस्था की डुबकी

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में निर्जला एकादशी स्नान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने हर की पैड़ी पहुंच रहे है. सुबह से ही हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाट श्रद्धालुओं से भरे हुए है. स्नान पर्व को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है. पूरे मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 12 जोन और 30 सेक्टरों में बांटा गया है. पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. पिछले सोमवती अमावस्या के स्नान पर्व पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए ही सभी तैयारियां की गईं हैं. उम्मीद है कि दिन में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगेगी और शाम को गंगा आरती तक लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे.

ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष पर पड़ने वाले एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है. मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने के बाद जल और अन्न का दान करने से एक सहस्र अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है. पंडित मनोज त्रिपाठी के अनुसार साल में 24 एकादशी पड़ती हैं. पुराणों के अनुसार सभी एकादशी का व्रत करने से पुण्यफल की प्राप्ति होती है. किसी कारणवश यदि सभी एकादशियों का व्रत जो नहीं कर पाया, यदि वो निर्जला एकादशी का व्रत कर ले तो, एक व्रत से पूरे 24 एकादशियों के बराबर पुण्यफल प्राप्त हो जाता है. यह व्रत रखने और गंगा स्नान करने से भगवान भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है.