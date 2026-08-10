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सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में आस्था का जनसैलाब, पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा

मुजफ्फरपुर में सावन की दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई. श्रद्धालुओं ने मोबाइल में कैद किया नजारा. रिपोर्ट-विवेक कुमार.

GARIBNATH DHAM IN MUZAFFARPUR
बाबा गरीबनाथ धाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2026 at 1:30 PM IST

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मुजफ्फरपुर: उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ धाम में सावन की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. देर रात से ही डाक कांवरियों और अन्य भक्तों के जलाभिषेक का सिलसिला जारी रहा. मंदिर परिसर से लेकर कांवरिया मार्ग तक हर तरफ हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे. इस बार प्रदोष तिथि भी होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में खासा इजाफा हुआ.

डेढ़ लाख से अधिक डाक कांवरियों ने किया जलाभिषेक: मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने बताया कि अब तक करीब डेढ़ लाख डाक कांवरिया और दो लाख से अधिक अन्य कांवरिया व श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं. कुल मिलाकर साढ़े तीन लाख से अधिक भक्त जल अर्पित कर चुके हैं. रात 12 बजे से लगातार जलाभिषेक चल रहा है और पूरे दिन यह सिलसिला जारी रहेगा.

बाबा गरीबनाथ धाम से रिपोर्ट (ETV Bharat)

"इस बार पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. दूसरी सोमवारी पर बाबा का चावल से विशेष श्रृंगार भी किया जाएगा."-अभिषेक पाठक, मंदिर के पुजारी

हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश: श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए बिहार सरकार की ओर से पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई. रामदयालु, हरिसभा चौक, साहू पोखर, जिला स्कूल के पास और बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर समेत निर्धारित स्थानों पर आसमान से फूल बरसाए गए. फूलों की बारिश देखकर श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ गया और बड़ी संख्या में लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर इस पल को कैद किया.

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पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा (ETV Bharat)

कांवरियों की 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा: बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए कांवरिए सोनपुर के पहलेजा घाट से गंगाजल लेकर करीब 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं. रास्ते में जगह-जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं. लंबी यात्रा पूरी करने के बाद कांवरिए मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. मान्यता है कि सावन में सच्चे मन से जल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

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कांवरियों की 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं ने जताया सरकार का आभार: मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा को लेकर खासी खुशी जताई. कई भक्तों का कहना था कि उन्होंने पहली बार बाबा गरीबनाथ धाम में इस तरह आसमान से फूलों की बारिश होते देखी है. एक श्रद्धालु ने कहा कि यह दृश्य बेहद खास और यादगार रहा. उन्होंने इस पहल के लिए सरकार को धन्यवाद दिया.

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लाकों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु (ETV Bharat)

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. करीब दो हजार से अधिक बिहार पुलिस के जवान और बड़ी संख्या में दंडाधिकारी तैनात हैं. साथ ही 3200 से अधिक स्वयंसेवक भीड़ नियंत्रण और सहायता में लगे हुए हैं। मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन की व्यवस्था भी की गई है.

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डेढ़ लाख से अधिक डाक कांवरियां (ETV Bharat)

डीएम-एसएसपी ने संभाली कमान: एसएसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि संभावित भीड़ के अनुमान के आधार पर पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है. यातायात सुचारु रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रूट डायवर्ट किए गए हैं. डीएम कुमार गौरव ने कहा कि वे खुद पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो.

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जल चढ़ाने के लिए लगी श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

"प्रशासन का लक्ष्य है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बावजूद जलाभिषेक व्यवस्था सुचारु रहे और किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.- कुमार गौरव, जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर

लक्ष्य सुचारु जलाभिषेक और सुरक्षित आवाजाही: लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने के बावजूद जलाभिषेक व्यवस्था सुचारु रुप से चल रही है. सुरक्षा बल और स्वयंसेवक भीड़ नियंत्रण के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं. मंदिर परिसर और कांवरिया मार्ग पर प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं.

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