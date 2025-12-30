ETV Bharat / state

नए साल से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़; 31 दिसंबर से बंद रहेगा छोटी नावों का संचालन, 24 शेल्टर रूम बनाए गए

उन्होंने बताया कि शाम के वक्त गंगा आरती के दौरान भी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र और दशाश्वमेध एरिया में भीड़ बेकाबू दिख रही है. ऐसे में इन सभी क्षेत्र में पूरी तरह से गाड़ियों को ले जाने पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है. विश्वनाथ मंदिर और आसपास के 2 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन बना दिया गया है.

एसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा का कहना है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट और नमो घाट के लिए विशेष प्लान तैयार किया है. उन्होंने बताया कि भक्त बाबा विश्वनाथ, काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद अस्सी घाट और नमो घाट पर घूमने जा रहे हैं.

एसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा और नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

वाराणसी में जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट ने भीड़ को देखते हुए महाकुंभ की तर्ज पर प्लान लागू किया है. यह प्लान बनारस में बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए विशेष तौर पर लागू किया जा रहा है.

वाराणसी : नए साल के स्वागत और वर्ष 2025 की विदाई पर अयोध्या और काशी में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मिलकर जबरदस्त प्लान तैयार किया है.

उन्होंने बताया कि अस्सी घाट पर भी गाड़ियों के जाने पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा, जो 31 दिसंबर की सुबह से ही लागू रहेगा और 1 जनवरी तक भीड़ कम होने की दशा में इसे हटाने या जारी रखने का निर्णय लिया जाएगा.

उन्होंने बताया इसके अलावा राजघाट पुल पर भी वाहनों का संचालन चलता रहेगा, क्योंकि पुल की मरम्मत का काम हो रहा था, लेकिन अभी भीड़ को देखते हुए यहां सारी व्यवस्थाओं को फिर से लागू किया जा रहा है, क्योंकि नमो घाट पर भीड़ जबरदस्त हो रही है, इसलिए यहां भी वाहनों का संचालन पुल के जरिए होगा और भीड़ ज्यादा होने पर नया प्लान लागू करते हुए गाड़ियों को इस ओर जाने से रोका जाएगा.





विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने भी अलग-अलग कर गेटों से प्रवेश की प्लानिंग की है. मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा का कहना है कि वीआईपी व्यवस्था पूरी तरह से बंद है, लेकिन विशेष प्रोटोकॉल की स्थिति में एक अलग गेट रिजर्व रखा गया है. जहां से विशेष अतिथियों को ले जाने की व्यवस्था है.

उन्होंने बताया कि बाकी श्रद्धालुओं को गंगा द्वारा नीलकंठ प्रवेश द्वार और गेट नंबर 4 के पास के अतिरिक्त ढूंढिराज प्रवेश द्वार से एंट्री दी जा रही है. महाकुंभ की तर्ज पर ही हेड काउंट कैमरों के जरिए भीड़ का आंकलन प्रति घंटे करके व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए दर्शन की व्यवस्था को समय-समय पर चेंज किया जा रहा है, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े.

वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि 24 शेल्टर रूम बनाए गए हैं. जिसमें विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा हैं. यह सभी शेल्टर होम लोगों के रहने के लिए हैं. सर्दी से बचने के लिये हीटर, वाई-फाई और महिलाओं के लिए अलग रूम की व्यवस्था की गई है.

