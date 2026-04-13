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बैसाखी पर्व पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, दो दिनों तक चलेगा स्नान पूजन और दान कर अर्जित करेंगे पुण्य

बैसाखी पर्व पर गंगा स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला ( Photo-ETV Bharat )