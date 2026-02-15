ETV Bharat / state

UP के इस मंदिर में रावण ने चढ़ाया था अपना दसवां शीश, महाशिवरात्रि पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है. महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह 3:00 बजे से ही दूधेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है. भगवान दूधेश्वर नाथ पर जल अर्पित करने के लिए केवल गाजियाबाद ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. महंत नारायण गिरी के मुताबिक सुबह 11:00 बजे तक तकरीबन डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु जल चढ़ा चुके हैं.



प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. मंदिर से 800 किलोमीटर की दूरी तक बैरिकेडिंग लगाई गई है. महिलाओं और पुरुष के लिए दो अलग-अलग लाइन बनाई गई हैं ताकि लोगों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े. पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ-साथ आलाधिकारी मौके पर मौजूद है. इसके साथ मंदिर प्रशासन के वॉलिंटियर्स भी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं.



दूधेश्वरनाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी के मुताबिक, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसका विशेष ध्यान रखते हुए 50 से अधिक वॉलिंटियर्स मंदिर कमिटी द्वारा तैनात किए गए हैं. सुबह 3:00 से 11:00 तक तकरीबन डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करके जा चुके हैं. मंदिर की काफी मानता है यही वजह है कि लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु जल अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं. पुराणों में भी प्राचीन दूधेश्वर नाथ मंदिर का वर्णन है.



महाशिवरात्रि पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब (ETV Bharat)

प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना रावण के पिता ऋषि विश्वा ने की थी. यह भी कहा जाता है कि रावण ने इसी मंदिर में अपना दसवां शीश भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया था. प्राचीन काल में मंदिर के स्थान पर तिल हुआ करता था जहां गाय आकर स्वयं ही दूध दिया करती थी इसीलिए इस मंदिर का नाम दूधेश्वर नाथ मंदिर पड़ा.

