नए साल से पहले मां दंतेश्वरी के दरबार में लगी भक्तों की भीड़, पूरी होती है यहां हर मनोकामना

दंतेवाड़ा: नया साल आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है. नए साल का स्वागत हर कोई अपने तरीके से करने की तैयारियों में जुटा है. बस्तर के ज्यादातर लोग नए साल के आने से पहले मां दंतेश्वरी के दरबार में माथा टेकने पहुंचते हैं. इस साल भी बड़ी संख्या में भक्त बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शनों के लिए दंतेवाड़ा पहुंचने लगे हैं. यहां दर्शन के लिए आए भक्तों का कहना है कि मंदिर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आस पास रुकने की अच्छी व्यवस्था नहीं है. अगर भक्तों के रहने और खाने का इंतजाम हो तो, भक्त यहां रुककर मां के दर्शनों का आनंद आराम से ले सकेंगे.

नए साल से पहले मां दंतेश्वरी के दरबार में पहुंचे भक्त

मंदिर के पुजारी बताते हैं कि हर दिन सैकड़ों की संख्या में भक्त आ रहे हैं. भक्त आने वाले साल में सुख, समृद्धि की कामना लेकर मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं. स्थानीय भक्तों के अलावा दूसरे राज्यों से भी भक्तों के आने का सिलसिला जारी है. मंदिर में दर्शन के लिए आए भक्तों का कहना है कि नगरीय प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं यहां की गई हैं वो कम हैं. सर्दी के दिनों में भक्तों के ठहरने का यहां कोई खास इंतजाम नहीं है. जो धर्मशालाएं बनी हैं उनमें व्यवस्थाओं की भारी कमी है. भक्त चाहते हैं कि सर्दी के दिनों में यहां लोगों को रुकने के लिए और बढ़िया इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किए जाने चाहिए. ताकि बाहर से आए भक्त यहां रुकें और आराम से मंदिर और आस पास के इलाके को देख सकें. कुछ भक्तों ने बताया कि वो देर शाम यहां आए और उनको पूरी रात सर्दी में गुजारनी पड़ी.