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पांच दिन बाद हरकी पैड़ी पर लौटी रौनक, गंगाजल की हुई वापसी, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

यूपी सिंचाई विभाग की ओर से की गई गंगा जल की व्यवस्था ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: पांच दिन से सूनी पड़ी हरकी पैड़ी पर रविवार को एक बार फिर रौनक लौट आई. यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंगा जल की व्यवस्था किए जाने के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई. संजय पुल के नीचे प्लास्टिक की बोरियों में मिट्टी भरकर अस्थायी बांध बनाया गया है. इसके जरिए गंगा जल को हरकी पैड़ी की ओर पहुंचाया जा रहा है. घाटों पर पानी पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं के साथ ही तीर्थ पुरोहितों और पंडितों के चेहरे भी खिल उठे.

दरअसल, हर वर्ष दशहरे के दिन गंगनहर की वार्षिक बंदी की जाती है. यह बंदी दिवाली तक रहती है. इस दौरान गंगनहर में पानी की आपूर्ति रोक दी जाती है. इस टाइम पीरियड में गंगा की साफ सफाई और मरम्मत का कार्य किया जाता है. लेकिन गंगनहर बंद होने का असर हरकी पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर भी दिखाई दिया. बीते पांच दिनों से हरकी पैड़ी पर गंगा जल का प्रवाह लगभग बंद था.