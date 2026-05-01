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बुद्ध पूर्णिमा के स्नान पर हरकी पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर मांगा आशीर्वाद

हरिद्वार में गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ( Photo-ETV Bharat )