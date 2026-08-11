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महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, जानिए क्या है महत्व और कैसे प्रसन्न होते हैं भगवान शिव

हरिद्वार: सावन मास की महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंगलवार को धर्मनगरी हरिद्वार, भगवान शिव की भक्ति में डूबी नजर आई. सुबह से ही शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. स्थानीय लोगों के साथ ही दूरदराज क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की. मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते सुनाई दे रहे हैं. सुबह तड़के से ही श्रद्धालु गंगाजल, दूध, दही, फल फूल, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और अन्य पूजन सामग्री लेकर शिवालयों की ओर पहुंचने लगे. श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधि विधान से पूजा अर्चना किया. कई मंदिरों में विशेष रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना भी आयोजित की गई.

कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. मान्यता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता सती की कथा से जुड़ा प्रमुख तीर्थस्थल है. यहां पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख शांति और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की. इसी तरह बिलकेश्वर महादेव मंदिर और नीलेश्वर महादेव मंदिर समेत धर्मनगरी के अन्य शिवालयों में भी दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधनों और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गईं. कई स्थानों पर श्रद्धालुओं को लाइन लगाकर मंदिर में प्रवेश कराया गया. सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात रहे.

कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर (Photo-ETV Bharat)