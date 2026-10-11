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प्रथम नवरात्रि: हरिद्वार मायादेवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना

हरिद्वार मायादेवी मंदिर ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. धर्मनगरी हरिद्वार के प्राचीन मायादेवी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. मां के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले भक्त भी पहुंचते हैं. धार्मिक मान्यता है कि मायादेवी मंदिर माता सती के 52 शक्तिपीठों में शामिल है. पौराणिक महत्व के कारण यह मंदिर हरिद्वार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में अपनी अलग पहचान रखता है. यहां पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मुराद पूर्ण होती हैं.नवरात्रि को लेकर मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों और फूल मालाओं से सजाया गया है.