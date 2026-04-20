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अक्षय तृतीया पर देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की दिखी भारी भीड़, भीषण गर्मी के बाद भी भक्तों में उत्साह

देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ( Etv Bharat )

देवघर: सोमवार को देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. दरअसल वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में ममनाया जा रहा है. यह दिन सनातन धर्म के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है. आज के दिन से लोग शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं.

देवघर के बाबा मंदिर में अक्षय तृतीया के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के बीच पंडा समाज की ओर से जल और फल का वितरण भी किया गया.

जानकारी देते पुजारी और श्रद्धालु (Etv Bharat)

भगवान भोलेनाथ से बेहतर भविष्य की कामना करते हैं

अक्षय तृतीया को लेकर मंदिर के वरिष्ठ पुजारी लंबोदर परिहस्त बताते हैं कि आज के दिन बाबा मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन होता है. गर्भ गृह में बाबा के ज्योतिर्लिंग पर मंदिर के सरदार पंडा बाबा का श्रृंगार व जलार्पण करते हैं और भगवान भोलेनाथ से पूरे देश और दुनिया के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं.

पंडा लंबोदर परिहस्त बताते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ कोई भी पुण्य कार्य का आशीर्वाद जीवन भर प्राप्त होता है. आज के दिन मंदिर आने वाले सभी भक्तों को बाबा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है.

शुभ मुहूर्त के चलते अत्यधिक भीड़- पुजारी प्रमोद शृंगारी

मंदिर के पुजारी प्रमोद शृंगारी बताते हैं कि अक्षय तृतीया की शुरुआत रविवार को दोपहर 1:00 बजे के बाद से ही हो गई थी. रविवार को दोपहर 1:00 बजे से लगातार शुभ मुहूर्त चल रहा है. जिस वजह से मंदिर में भी अत्यधिक भीड़ देखने को मिल रही है.