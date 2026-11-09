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सोमवती अमावस्या पर हरकी पैड़ी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजे गंगा घाट

हरकी पैड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: आज सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या के स्नान पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. हरकी पैड़ी समेत शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही. श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की. स्नान पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए. पूरे मेला क्षेत्र को 14 जोन और 44 सेक्टर में बांटा गया. पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. हर की पैड़ी पर खासकर सुबह होने वाली गंगा आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी.

सोमवती अमावस्या के चलते देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे. सुबह तड़के से ही हरकी पैड़ी पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था. सूर्योदय के साथ घाटों पर भीड़ और बढ़ती चली गई. श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद घाटों पर पूजा अर्चना और दान पुण्य किया. कई श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की शांति के लिए गंगा तट पर धार्मिक अनुष्ठान भी किए. धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान, दान पुण्य और पितृ पूजन का विशेष महत्व माना जाता है.