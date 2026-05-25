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गंगा दशहरा पर हरिद्वार में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, हर-हर गंगे के जयघोष से गूंजे घाट

हरिद्वार (उत्तराखंड): गंगा दशहरा पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु ब्रह्ममुहूर्त से ही हरकी पैड़ी और आसपास के घाटों पर गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं. गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. श्रद्धालु मां गंगा की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.

गंगा दशहरा पर धर्मनगरी में श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह ने पूरे क्षेत्र को भक्ति के रंग में रंग दिया है. सभी गंगा घाटों पर “हर-हर गंगे” के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है. सुबह से ही हर की पौड़ी समेत गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं. शहर के अलवा गंगा घाटों पर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, जिससे समय रहते किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके

हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं. मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान-पुण्य करने से व्यक्ति को दस प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं. सुबह से श्रद्धालु गंगा स्नान कर पूजा-अर्चना कर रहे हैं.