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केदारनाथ यात्रा: सोनप्रयाग में फिर भयंकर भीड़, जान जोखिम में डालकर हो रहा सफर, दावों पर सवाल

सोनप्रयाग में भयंकर भीड़ से चरमराई व्यवस्था ( PHOTO-ETV Bharat )