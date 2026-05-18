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केदारनाथ यात्रा: सोनप्रयाग में फिर भयंकर भीड़, जान जोखिम में डालकर हो रहा सफर, दावों पर सवाल

केदारनाथ धाम मार्ग के सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं की भीड़ से व्यवस्था चरमरा गई है. सरकार के दावे धरातल पर दम तोड़ने नजर आ रहे हैं.

Sonprayag
सोनप्रयाग में भयंकर भीड़ से चरमराई व्यवस्था (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 18, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
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रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा इस समय भारी अव्यवस्था, अराजकता और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है. सोमवार 18 मई को सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि गौरीकुंड जाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर शटल वाहनों की छतों तक पर चढ़ने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं.

सोनप्रयाग बना अव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र: जहां एक ओर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर 'सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा' के दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों का मजाक उड़ाती नजर आ रही है. सोनप्रयाग में हजारों श्रद्धालु घंटों से फंसे हैं, लेकिन व्यवस्था नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही.

सोनप्रयाग में फिर भयंकर भीड़ (VIDEO-ETV Bharat)

लाइन व्यवस्था ध्वस्त, पुलिस बनी तमाशबीन: श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई लाइन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. शटल वाहनों में बैठने के लिए यात्रियों के बीच धक्कामुक्की, चीख-पुकार और भगदड़ जैसे हालात बन रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन स्थिति संभालने में इतने बेबस क्यों नजर आ रहे हैं?

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि, भीड़ को नियंत्रित करने के बजाय एक साथ हजारों लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, जिससे अफरा-तफरी और बढ़ रही है. किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है.

महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान सबसे दर्दनाक तस्वीरें महिलाओं और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सामने आई हैं. कई महिलाएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर धक्कामुक्की के बीच संघर्ष करती दिखाई दीं, जबकि बुजुर्ग श्रद्धालु भीड़ के दबाव में गिरते-पड़ते नजर आए. कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ने की भी खबरें सामने आ रही हैं.

क्या सिर्फ कागजों में 250 शटल वाहन: प्रशासन दावा कर रहा है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 250 से अधिक शटल वाहन लगाए गए हैं. लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यदि इतने वाहन मौजूद हैं तो श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में क्यों खड़ा रहना पड़ रहा है?

यात्रियों का आरोप है कि वाहन उपलब्ध होने के बावजूद पुलिस कई लोगों को जबरदस्ती पैदल भेज रही है. जबकि दूसरी ओर हजारों श्रद्धालु शटल के इंतजार में बदहाल खड़े हैं.

श्रद्धालुओं की सुरक्षा भगवान भरोसे: स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि लोग वाहनों की छतों और खिड़कियों तक पर लटककर सफर करने को मजबूर हैं. यदि इसी दौरान कोई हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?

आईजी के दौरे के 24 घंटे बाद ही खुल गई पोल: गौरतलब है कि एक दिन पहले ही गढ़वाल परिक्षेत्र के आईजी राजीव स्वरूप ने सोनप्रयाग पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था और व्यवस्थाओं पर संतोष जताया था. लेकिन महज 24 घंटे बाद सामने आई तस्वीरों ने प्रशासनिक दावों की पूरी सच्चाई उजागर कर दी.

इस पूरे मामले पर जिम्मेदार विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आ रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जिला प्रशासन जानकारी देगा, जबकि मामले में परिवहन विभाग भी चुप्पी साधे है. उधर, जिला सूचना अधिकारी विश्वेश्वर तोमर ने भी बताया कि, मामले में पुलिस और परिवहन विभाग से जानकारी ली जा रही है.

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