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रोशनी से जगमगाया पटना साहिब गुरुद्वारा, प्रकाश पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब

प्रकाश पर्व पर जगमगाया पटना साहिब गुरुद्वारा ( ETV Bharat )

पटना: सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. प्रकाश पर्व को लेकर पूरा गुरुद्वारा आकर्षक रोशनी और रंग-बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है. देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना साहिब पहुंच रहे हैं. गुरुद्वारे में कहीं कीर्तन और अरदास की गूंज सुनाई दे रही है तो कहीं श्रद्धालु गुरु के दरबार में मत्था टेककर आशीर्वाद ले रहे हैं.

गुरु नानक देव जी की सीख को किया याद

प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु नानक देव जी के विचारों और मानवता के लिए किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है. तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के मैनेजर हरजीत सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी ने समाज को 'नाम जपो, कीरत करो और वंड छको' का संदेश दिया था. यानी ईश्वर का स्मरण करो, मेहनत और ईमानदारी से कमाई करो और अपनी कमाई में से जरूरतमंदों के साथ बांटकर खाओ.

प्रकाश पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब (ETV Bharat) हरजीत सिंह ने लंगर की परंपरा शुरू कर समाज में समानता और सेवा की भावना को मजबूत किया. उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानवता और सामाजिक एकता का संदेश देने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्राएं कीं. अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रेम, सद्भाव और सच्चाई का रास्ता दिखाया। उनके बताए रास्ते पर आज भी लाखों लोग चल रहे हैं. लंगर में धर्म और जाति की कोई दीवार नहीं

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में सेवा और समानता का विशेष महत्व है. इसी परंपरा को पटना साहिब के गुरुद्वारे में लगातार निभाया जा रहा है. यहां चलने वाला लंगर हर धर्म और समुदाय के लोगों के लिए खुला है. श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन करते हैं. बलजीत कौर ने बताया कि गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. गुरु घर का लंगर किसी के दान देने या नहीं देने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि लगातार चलता रहता है.। "यहां सिख समुदाय के अलावा हिंदू धर्म के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है. कोई रोक-टोक नहीं है. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की की गई है."- बलजीत कौर लंगर में धर्म और जाति की कोई दीवार नहीं (ETV Bharat) शादी के बाद गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे

प्रकाश पर्व कई श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास भी बन गया है. इसी कड़ी में नवविवाहित नीतीश कुमार अपनी पत्नी स्वीटी के साथ गुरु के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे. नीतीश कौर ने बताया कि उनकी हाल ही में शादी हुई है और वह खुद को खुशनसीब मानते हैं कि शादी के बाद इस पावन अवसर पर गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला. उन्होंने कहा कि गुरु की शिक्षाओं से जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. वहीं उनकी पत्नी स्वीटी ने भी गुरुद्वारे पहुंचकर खुशी जाहिर की. उनके मुताबिक यहां का माहौल बेहद अच्छा और सुकून देने वाला है. 10 साल बाद अमृतसर से पहुंचीं सुंदर कौर

प्रकाश पर्व पर देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु पटना साहिब पहुंच रहे हैं. अमृतसर से आईं सुंदर कौर के लिए भी यह अवसर भावुक कर देने वाला रहा. उन्होंने बताया कि करीब दस वर्षों बाद उन्हें गुरुद्वारे में मत्था टेकने और गुरु का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है. उन्होंने कहा कि यहां आकर वह खुद को बेहद खुशनसीब महसूस कर रही हैं. गुरु के दरबार में पहुंचकर मन को सुकून मिल रहा है. शादी के बाद गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे (ETV Bharat) रात एक बजे तक चलेगा धार्मिक कार्यक्रम

प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में लगातार धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. मैनेजर हरजीत सिंह ने बताया कि एक दिन पहले गुरु के बाग से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया था, जिसका समापन तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में हुआ. वहीं प्रकाश पर्व के दिन सुबह से लगातार कीर्तन, कथा और पाठ का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि धार्मिक कार्यक्रम देर रात तक जारी रहेंगे और रात करीब एक बजे समापन के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया जाएगा.