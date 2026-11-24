रोशनी से जगमगाया पटना साहिब गुरुद्वारा, प्रकाश पर्व पर उमड़ा आस्था का सैलाब
Takht Sri Patna Sahib: गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व पर पटना साहिब में आस्था का सैलाब उमड़ा है. रिपोर्ट: धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 24, 2026 at 8:51 PM IST
पटना: सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. प्रकाश पर्व को लेकर पूरा गुरुद्वारा आकर्षक रोशनी और रंग-बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है. देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पटना साहिब पहुंच रहे हैं. गुरुद्वारे में कहीं कीर्तन और अरदास की गूंज सुनाई दे रही है तो कहीं श्रद्धालु गुरु के दरबार में मत्था टेककर आशीर्वाद ले रहे हैं.
गुरु नानक देव जी की सीख को किया याद
प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु नानक देव जी के विचारों और मानवता के लिए किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है. तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के मैनेजर हरजीत सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी ने समाज को 'नाम जपो, कीरत करो और वंड छको' का संदेश दिया था. यानी ईश्वर का स्मरण करो, मेहनत और ईमानदारी से कमाई करो और अपनी कमाई में से जरूरतमंदों के साथ बांटकर खाओ.
हरजीत सिंह ने लंगर की परंपरा शुरू कर समाज में समानता और सेवा की भावना को मजबूत किया. उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानवता और सामाजिक एकता का संदेश देने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्राएं कीं. अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रेम, सद्भाव और सच्चाई का रास्ता दिखाया। उनके बताए रास्ते पर आज भी लाखों लोग चल रहे हैं.
लंगर में धर्म और जाति की कोई दीवार नहीं
गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में सेवा और समानता का विशेष महत्व है. इसी परंपरा को पटना साहिब के गुरुद्वारे में लगातार निभाया जा रहा है. यहां चलने वाला लंगर हर धर्म और समुदाय के लोगों के लिए खुला है. श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन करते हैं. बलजीत कौर ने बताया कि गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. गुरु घर का लंगर किसी के दान देने या नहीं देने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि लगातार चलता रहता है.।
"यहां सिख समुदाय के अलावा हिंदू धर्म के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है. कोई रोक-टोक नहीं है. गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की की गई है."- बलजीत कौर
शादी के बाद गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे
प्रकाश पर्व कई श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास भी बन गया है. इसी कड़ी में नवविवाहित नीतीश कुमार अपनी पत्नी स्वीटी के साथ गुरु के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे. नीतीश कौर ने बताया कि उनकी हाल ही में शादी हुई है और वह खुद को खुशनसीब मानते हैं कि शादी के बाद इस पावन अवसर पर गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लेने का मौका मिला. उन्होंने कहा कि गुरु की शिक्षाओं से जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है. वहीं उनकी पत्नी स्वीटी ने भी गुरुद्वारे पहुंचकर खुशी जाहिर की. उनके मुताबिक यहां का माहौल बेहद अच्छा और सुकून देने वाला है.
10 साल बाद अमृतसर से पहुंचीं सुंदर कौर
प्रकाश पर्व पर देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु पटना साहिब पहुंच रहे हैं. अमृतसर से आईं सुंदर कौर के लिए भी यह अवसर भावुक कर देने वाला रहा. उन्होंने बताया कि करीब दस वर्षों बाद उन्हें गुरुद्वारे में मत्था टेकने और गुरु का आशीर्वाद लेने का अवसर मिला है. उन्होंने कहा कि यहां आकर वह खुद को बेहद खुशनसीब महसूस कर रही हैं. गुरु के दरबार में पहुंचकर मन को सुकून मिल रहा है.
रात एक बजे तक चलेगा धार्मिक कार्यक्रम
प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में लगातार धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. मैनेजर हरजीत सिंह ने बताया कि एक दिन पहले गुरु के बाग से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया था, जिसका समापन तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में हुआ. वहीं प्रकाश पर्व के दिन सुबह से लगातार कीर्तन, कथा और पाठ का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि धार्मिक कार्यक्रम देर रात तक जारी रहेंगे और रात करीब एक बजे समापन के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरित किया जाएगा.
सुरक्षा के लिए प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम
प्रकाश पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं. गुरुद्वारा परिसर और आसपास के इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है. प्रवेश के दौरान जांच और निगरानी की व्यवस्था भी की गई है. मैनेजर हरजीत सिंह ने बताया कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से अच्छे प्रबंध किए गए हैं. पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो. वहीं बलजीत कौर ने भी सरकार और पुलिस प्रशासन के सहयोग की सराहना की.
9 से 16 जनवरी तक मनेगा 360वां प्रकाश पर्व
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ ही पटना साहिब में अब सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 360वें प्रकाश पर्व की तैयारियों को लेकर भी उत्साह है. तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के मैनेजर हरजीत सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के सहयोग से 9 जनवरी से 16 जनवरी तक इस आयोजन को भव्य तरीके से मनाया जाएगा.
"जिस तरह 350वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया था, उसी तरह इस बार भी देश-विदेश की संगत की भागीदारी के साथ बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे."- हरजीत सिंह, मैनेजर
सतिंदर सरताज की प्रस्तुति होगी खास
मैनेजर हरजीत सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी के 360वें प्रकाश पर्व के दौरान कई आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें प्रसिद्ध पंजाबी गायक सतिंदर सरताज की प्रस्तुति, एक हजार ड्रोन का शो और लेजर लाइट शो प्रमुख आकर्षण होंगे. इसके अलावे कबड्डी और खो-खो जैसे पारंपरिक खेलों के आयोजन भी किए जाएंगे. पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से करीब 300 से 400 घोड़ों के आने की संभावना है. देश-विदेश से सिख समुदाय के संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस आयोजन में शामिल होंगे.
5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद
हरजीत सिंह के मुताबिक गुरु गोविंद सिंह जी के 360वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम पटना के कई प्रमुख स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे. इनमें बापू सभागार, गांधी मैदान और कंगन घाट प्रमुख हैं. श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी समेत तमाम जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस ऐतिहासिक आयोजन में पांच लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं. हरजीत सिंह ने देश-विदेश की संगत से पटना साहिब पहुंचकर इस आयोजन में शामिल होने की अपील की.
मानवता का संदेश दे रहा प्रकाश पर्व
गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि समाज को समानता, मेहनत, सेवा और भाईचारे का संदेश देने वाला अवसर भी है. पटना साहिब में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हर धर्म के लोगों की भागीदारी, लगातार चलता लंगर और गुरु के दरबार में मत्था टेकते श्रद्धालु इस संदेश को जीवंत कर रहे हैं. गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी समाज को सही दिशा दिखा रही हैं.
ये भी पढ़ें: गुरु नानक जयंती: पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने किया नमन, सेवा और समानता के मार्ग पर चलने का आह्वान