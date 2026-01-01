ETV Bharat / state

नए साल पर ताज के दीदार को उमड़ी भीड़; एंट्री गेट पर लगी लंबी कतारें, पर्यटक बोले- यहां आकर बहुत अच्छा लगा

ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि बुधवार को पर्यटकों की संख्या 27 हजार से अधिक थी.

नए साल पर ताज के दीदार को उमड़ी भीड़.
नए साल पर ताज के दीदार को उमड़ी भीड़. (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 6:52 PM IST

|

Updated : January 1, 2026 at 7:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : नए साल पर मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने के लिए देश-विदेश से लोग पहुंचे. ठिठुरन, गलन और बूंदाबांदी के बाद भी पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हुआ, जिससे ताजमहल के पूर्वी और पश्विमी एंट्री गेट पर कतार लग गई.

इस दौरान पर्यटन पुलिस, ताज सुरक्षा पुलिस, एएसआई और सीआईएसएफ के जवान लगे रहे. एंट्री के लिए पर्यटकों को इंतजार करना पड़ा. बुधवार को भी 27 हजार से अधिक पर्यटकों ने ताजमहल का दीदार किया था.

नए साल पर ताज के दीदार को उमड़ी भीड़ (Video credit: ETV Bharat)

ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि बुधवार को ताजमहल देखने वाले पर्यटकों की संख्या 27 हजार से अधिक थी. अभी आज का जुटाया जा रहा है. आज भी देर शाम तक ताजमहल में पर्यटकों की भीड़ रही है.



ताजमहल पर नए साल के पहले दिन गुरुवार को टिकट विंडो और एंट्री गेट पर पर्यटकों की भीड़ रही. 10 बजे के बाद देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला. पर्यटकों ने ताजमहल में खूब सेल्फी ली और फोटो खींचने के साथ ही रील भी बनाई. पर्यटक श्याम बाबू ने बताया कि बहुत अधिक भीड़ है. दूसरी बार आया हूं. सब लोग साथ में आये हैं, मेरा पूरा ग्रुप आया है. बहुत अच्छा लगा यहां आकर. पर्यटक संजू ने बताया कि वह ग्वालियर से आये हैं, उनके साथ 10 से 12 लोग हैं. आगरा में आकर बहुत अच्छा लगा. ताजमहल में काफी भीड़ है.




ताजमहल के साथ ही आगरा किला में एंट्री के लिए पर्यटकों की लंबी कतार देखने को मिली. पर्यटकों की सुविधा के लिए पूर्व में की गए सभी इंतजाम काफी हद तक ठीक रहे. पर्यटकों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में अधिक होने से ताजमहल और आगरा किला के साथ ही शहर के होटल, पार्किंग और बाजारों में भी खूब खरीदारी हो रही है, जिससे पर्यटन कारोबारी बेहद खुश है.


यह भी पढ़ें : यूपी में नए साल का जश्न, मथुरा-काशी और अयोध्या में उमड़े भक्त, पार्क चिड़ियाघर फुल

Last Updated : January 1, 2026 at 7:37 PM IST

TAGGED:

AGRA NEWS
TAJ MAHAL IN AGRA
UP NEW YEAR CELEBRATION
NEW YEARS 2026
AGRA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.