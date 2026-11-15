दिल्ली के विभिन्न छठ घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, महिलाओं ने दिया संध्या अर्घ्य
दिल्ली में जगह-जगह बनाए छठ घाटों पर छठी मैया के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की.
Published : November 15, 2026 at 7:26 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम देखने को मिली रोहिणी सेक्टर 16 स्थित छठ घाट, दल्लूपुरा स्थित हिंडन नहर छठ घाट और कालिंदी कुंज यमुना घाट सहित अन्य घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और छठी मैया की आराधना करने के लिए पहुंचे. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां मेडिकल सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किए गए.
रोहिणी सेक्टर-16 के छठ घाट पर हर साल की तरह इस बार भी छठ महापर्व को बड़े ही भव्य और श्रद्धापूर्ण तरीके से मनाया गया. प्रत्येक श्रद्धालु को घाट की पर्ची के हिसाब से स्थान आवंटित किया गया, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या भीड़भाड़ की स्थिति पैदा न हो. अनुमान के अनुसार, इस छठ घाट पर हर साल करीब 25 से 30 हजार श्रद्धालु पहुंचे. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक-चौबंद रखा गया है.
बेहतर व्यवस्था के लिए हर घाट पर वालंटियर मौजूद
इंद्रप्रस्थ मैथिली मंच के अध्यक्ष इशांत सिंह ने बताया कि हम लगभग कई सालों से इस भव्य त्योहार को मना रहे हैं और यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं. वहीं विपिन झा ने बताया कि हमारे इस भव्य आयोजन में हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं और छठी मइया को जल अर्पित करते हैं. यहां हर घाट पर वॉलंटियर लगाए हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा न हो. उनके श्रद्धालु डॉली ने बताया कि हम लगभग छह साल से यहां आ रहे हैं. छठ पर्व को मनाने ओर हर बार की तरह इस बार भी यहां सुविधाएं पहले से जायदा और बेहतर ही मिलती है. कभी हमें सुविधाओं का अभाव यहां नहीं हुआ. यहां श्रद्धालुओं का विशेष ख्याल रखा जाता है.
इसे भी पढ़ें: आस्था के सैलाब के बीच यमुना के पहरेदार: हर पल जिंदगी बचाने को तैयार रहते हैं गोताखोर, लोगों को दी ये सलाह
पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
वहीं पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा स्थित हिंडन नहर के छठ घाट पर छठ महापर्व को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में लोग घाट पर पहुंचे. छठी मैया की पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह और श्रद्धा का माहौल दिखा. घाट पर पहुंच रहे लोग पूजा की तैयारियों में जुटे नजर आए. वहीं छठ पूजा के लिए घाट पर की गई व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालु संतुष्ट नजर आए.
इसे भी पढ़ें: छठ व्रतियों की सुविधा के लिए सुबह 4:30 बजे से दौड़ेंगी दिल्ली मेट्रो, सभी लाइनों पर 15 मिनट के अंतराल पर मिलेंगी ट्रेनें