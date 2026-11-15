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दिल्ली के विभिन्न छठ घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, महिलाओं ने दिया संध्या अर्घ्य

दिल्ली में धूमधाम से मनाई जा रही छठ पूजा ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम देखने को मिली रोहिणी सेक्टर 16 स्थित छठ घाट, दल्लूपुरा स्थित हिंडन नहर छठ घाट और कालिंदी कुंज यमुना घाट सहित अन्य घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और छठी मैया की आराधना करने के लिए पहुंचे. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां मेडिकल सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किए गए.

रोहिणी सेक्टर-16 के छठ घाट पर हर साल की तरह इस बार भी छठ महापर्व को बड़े ही भव्य और श्रद्धापूर्ण तरीके से मनाया गया. प्रत्येक श्रद्धालु को घाट की पर्ची के हिसाब से स्थान आवंटित किया गया, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या भीड़भाड़ की स्थिति पैदा न हो. अनुमान के अनुसार, इस छठ घाट पर हर साल करीब 25 से 30 हजार श्रद्धालु पहुंचे. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक-चौबंद रखा गया है.