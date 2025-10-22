ETV Bharat / state

छठ पर घर लौटने की होड़: रांची स्टेशन और एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़, बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल

छठ पूजा को लेकर लोगों अपने घर लौट रहे हैं. रांची स्टेशन और एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है.

Chhath Puja 2025
लोगों की भीड़ (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: महापर्व छठ नजदीक आते ही बिहार जाने वालों की भीड़ रांची रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों जगह उमड़ पड़ी है. हर साल की तरह इस बार भी छठ पर घर लौटने की हड़बड़ी साफ नजर आ रही है. हटिया-पटना, वंदे भारत, जनशताब्दी, मौर्य एक्सप्रेस जैसी सभी प्रमुख ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना नामुमकिन हो गया है. हर श्रेणी में लंबी वेटिंग लिस्ट यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है.

रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, लेकिन मांग इतनी अधिक है कि ये प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे हैं. आने वाले दिनों में रांची रेल मंडल से पटना के लिए करीब आधा दर्जन ट्रेनें चलेंगी, फिर भी किसी में सीट खाली नहीं है. हटिया-पटना ट्रेन में स्लीपर क्लास की वेटिंग 99, थर्ड एसी में 63 और टूएसी में 26 तक पहुंच चुकी है. रांची-पटना वंदे भारत ट्रेन के चेयरकार में 58 और एग्जीक्यूटिव क्लास में 13 वेटिंग टिकट हैं. जनशताब्दी में टूएस क्लास की वेटिंग 200 और चेयरकार में 37 दर्ज की गई है.

छठ पर घर लौटने की होड़ (ईटीवी भारत)

हर ट्रेन में वेटिंग लिस्टों का अंबार

रांची-पाटलीपुत्रा एक्सप्रेस में स्लीपर की वेटिंग 71, थर्ड एसी की 30 और टूएसी की 15 है. वहीं, रांची-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस में स्लीपर में 57, थर्ड एसी में 43 और टूएसी में 10 वेटिंग टिकट हैं. रांची-आरा ट्रेन की स्थिति तो और भी गंभीर है, स्लीपर क्लास में 118 वेटिंग है, जबकि थर्ड एसी और टूएसी में टिकट मिलना लगभग असंभव हो गया है. राउरकेला-जयनगर ट्रेन में स्लीपर में 142 और थर्ड एसी में 87 वेटिंग टिकट दर्ज हैं. 25 अक्टूबर को चलने वाली स्पेशल ट्रेन में भी स्लीपर क्लास में 47 और थर्ड एसी में 11 वेटिंग टिकट हैं.

बसों और फ्लाइटों में भी बढ़ी भीड़

ट्रेन टिकट न मिलने के कारण अब लोग बस और फ्लाइट को विकल्प बना रहे हैं. बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, वहीं एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की संख्या सामान्य से कई गुना अधिक है. ट्रैवल एजेंसियों और बस ऑपरेटरों ने किराया बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद सीट मिलना मुश्किल हो गया है.

रेलवे के प्रयास जारी, फिर भी राहत नहीं

रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कोच जोड़े जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. बावजूद इसके ट्रेनों में बर्थ नहीं मिल रही है. अधिकारियों का कहना है कि हर साल छठ के समय यही स्थिति बनती है, जब बिहार और झारखंड के लोग अपने घर लौटने के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं.

स्टेशन से एयरपोर्ट तक छठ की रौनक

रांची रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और एयरपोर्ट, तीनों जगहों पर चहल-पहल है. हर प्लेटफॉर्म पर यात्री अपने परिवार के साथ लगेज लिए खड़े नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें:

सामाजिक समरसता का प्रतीक है छठ पूजा, दलित समाज के लोग तैयार कर रहे सूप और दउरा

रांची में महापर्व छठ की तैयारी: बाजारों में सूप, दउरा और पूजन सामग्रियों की बिक्री शुरू

रांची में अंतिम चरण में पहुंची छठ पूजा की तैयारी, उपायुक्त और एसएसपी ने किया घाटों का निरीक्षण

TAGGED:

RANCHI RAILWAY STATION
RANCHI AIRPORT
CHHATH PUJA SPECIAL TRAIN
छठ पूजा 2025
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.