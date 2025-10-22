ETV Bharat / state

छठ पर घर लौटने की होड़: रांची स्टेशन और एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़, बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल

रांची: महापर्व छठ नजदीक आते ही बिहार जाने वालों की भीड़ रांची रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों जगह उमड़ पड़ी है. हर साल की तरह इस बार भी छठ पर घर लौटने की हड़बड़ी साफ नजर आ रही है. हटिया-पटना, वंदे भारत, जनशताब्दी, मौर्य एक्सप्रेस जैसी सभी प्रमुख ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना नामुमकिन हो गया है. हर श्रेणी में लंबी वेटिंग लिस्ट यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है.

रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, लेकिन मांग इतनी अधिक है कि ये प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे हैं. आने वाले दिनों में रांची रेल मंडल से पटना के लिए करीब आधा दर्जन ट्रेनें चलेंगी, फिर भी किसी में सीट खाली नहीं है. हटिया-पटना ट्रेन में स्लीपर क्लास की वेटिंग 99, थर्ड एसी में 63 और टूएसी में 26 तक पहुंच चुकी है. रांची-पटना वंदे भारत ट्रेन के चेयरकार में 58 और एग्जीक्यूटिव क्लास में 13 वेटिंग टिकट हैं. जनशताब्दी में टूएस क्लास की वेटिंग 200 और चेयरकार में 37 दर्ज की गई है.

छठ पर घर लौटने की होड़ (ईटीवी भारत)

हर ट्रेन में वेटिंग लिस्टों का अंबार

रांची-पाटलीपुत्रा एक्सप्रेस में स्लीपर की वेटिंग 71, थर्ड एसी की 30 और टूएसी की 15 है. वहीं, रांची-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस में स्लीपर में 57, थर्ड एसी में 43 और टूएसी में 10 वेटिंग टिकट हैं. रांची-आरा ट्रेन की स्थिति तो और भी गंभीर है, स्लीपर क्लास में 118 वेटिंग है, जबकि थर्ड एसी और टूएसी में टिकट मिलना लगभग असंभव हो गया है. राउरकेला-जयनगर ट्रेन में स्लीपर में 142 और थर्ड एसी में 87 वेटिंग टिकट दर्ज हैं. 25 अक्टूबर को चलने वाली स्पेशल ट्रेन में भी स्लीपर क्लास में 47 और थर्ड एसी में 11 वेटिंग टिकट हैं.

बसों और फ्लाइटों में भी बढ़ी भीड़

ट्रेन टिकट न मिलने के कारण अब लोग बस और फ्लाइट को विकल्प बना रहे हैं. बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, वहीं एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की संख्या सामान्य से कई गुना अधिक है. ट्रैवल एजेंसियों और बस ऑपरेटरों ने किराया बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद सीट मिलना मुश्किल हो गया है.